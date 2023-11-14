Каждый третий ребенок, или 739 миллионов детей во всем мире, живет в регионах с высоким и очень высоким уровнем дефицита воды.
Об этом сообщается в докладе, опубликованном ЮНИСЕФ в преддверии конференции по климату COP28. Она состоится в Объединенных Арабских Эмиратах с 30 ноября по 12 декабря. При этом, как отмечают авторы доклада, нехватка водных ресурсов и отсутствие чистой питьевой воды являются одной из основных причин смертности от предотвратимых болезней среди детей в возрасте до 5 лет, передает forbes.kz
Больше всего детей, страдающих от нехватки воды, находятся в регионах Ближнего Востока, Северной Африки и Южной Азии. В Нигере, Иордании, Буркина-Фасо, Йемене, Чаде и Намибии в таких условиях живут 80 процентов всех детей.
По прогнозам, к 2050 году нехватка воды грозит еще 35 миллионам несовершеннолетних.
По мнению авторов доклада, чтобы защитить детей от последствий изменения климата, необходимо в первую очередь обеспечить их питьевой водой и санитарными услугами, выделив на эти цели необходимые средства. Между тем, по данным ЮНИСЕФ, всего лишь 2,4 процента климатического финансирования из ключевых многосторонних фондов направляется на поддержку проектов, учитывающих интересы детей.
При этом дети больше всех страдают от последствий климатического кризиса. Окружающая среда, в которой растет ребенок, влияет на развитие важнейших функций его организма.
«Организм и психика ребенка уязвимы и страдают от загрязнения воздуха, плохого питания и чрезмерной жары. Меняется не только их мир в целом – источники воды истощаются, а экстремальные погодные явления учащаются и становятся все более масштабными, страдает благополучие детей, поскольку изменение климата влияет на их психическое и физическое здоровье», – заявила Исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел, комментируя публикацию доклада. По ее словам, дети требуют перемен, но их нужды зачастую игнорируются.
В ЮНИСЕФ призывают мировых лидеров, которые примут участие в конференции по климату, учесть в своих заключительных документах проблемы, с которыми сталкиваются дети планеты, и выделить необходимые средства на их решение.
Специалисты ЮНИСЕФ также предлагают не забывать о детях и вне рамок предстоящего форума и вовремя принимать меры по защите жизни, здоровья и благополучия самых юных жителей планеты.