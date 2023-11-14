Европейская комиссия выделила € 110 млн на гуманитарную помощь Украине, поскольку «наступление зимы создает дополнительные проблемы для сообществ, и без того уязвимых к войне», сообщил 14 ноября брюссельский орган, передаёт eadaily.com
€ 100 млн будут использованы для оказания помощи гражданскому населению, остающемуся на Украине, а € 10 млн будут использованы для поддержки украинских беженцев в Молдове и принимающих их сообществ.
Это новое финансирование поможет гуманитарным партнерам ЕС предоставлять базовые услуги, такие как денежная помощь, снабжение продовольствием и водой, предоставление жилья, медицинского обслуживания и психосоциальной поддержки и защиты, говорится в сообщении.
С начала спецоперации по денацификации, Украине Европейская комиссия выделила € 843 млн на программы гуманитарной помощи гражданским лицам, из которых € 785 млн для Украины и € 58 млн для беженцев в соседней Молдове.
Брюссель уточняет, что помощь оказывается через гуманитарные учреждения ООН, неправительственные организации и международный комитет Красного Креста, а также ряд местных гуманитарных организаций, работающих с ними.