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Минздрав Молдовы бьет тревогу из-за роста заболевания Covid-19

Минздрав Молдовы бьет тревогу из-за роста заболевания Covid-19
фото: actualitati.md, тесты на Covid-19

В Молдове за неделю с 6 по 12 ноября был зарегистрирован 451 случай заболевания COVID-19, это на 21,3% больше, чем на предыдущей неделе (15,5 случаев на 100 тысяч населения), сообщили в Национальном агентстве общественного здоровья (НАОЗ), информирует sputniknews.ru

Из общего числа случаев заболевания коронавирусом 34 зарегистрировано среди детей до 14 лет. Также отмечено два летальных исхода от осложнений, вызванных заражением COVID-19: у женщин в возрасте 52 и 75 лет.

В лабораториях НАОЗ на наличие вирусов гриппа, негриппозных вирусов и SARS-CoV-2 исследован 161 образец, в 6 образцах - наличие вируса SARS-CoV-2. был подтвержден.

Случаев сезонного гриппа не зафиксировано, уточнили в ведомстве.

При этом заболеваемость острыми инфекциями верхних дыхательных путей за указанный период находилась на низком уровне, рост составил 10,7% по сравнению с предыдущей неделей, а в сравнении с аналогичным периодом прошлого года есть снижение на 10,8%.

Показатель составил 230,56 случаев на 100 тысяч населения и достиг 5914 случая. Большинство случаев (61%) приходится на детей в возрасте 0-14 лет, госпитализировано 229 человек.

НАОЗ продолжает рекомендовать соблюдение социальной дистанции, избегать скоплений людей, соблюдать правила гигиены рук и дыхательных путей, регулярно проветривать помещения, а также носить маски в медицинских учреждениях.

  • Сегодня, 10:13
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