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Кембриджский словарь назвал слово года

Кембриджский словарь назвал слово года
фото: Getty Images/samdiesel

Кембриджский словарь английского языка (Cambridge Dictionary) назвал глагол «галлюцинировать» словом года. Об этом 15 ноября, сообщается на сайте словаря.

Отмечается, что данное слово приобрело новое значение с развитием технологии искусственного интеллекта (ИИ). Кембриджский словарь определяет этот термин как произведение ИИ «ложной информации», сообщает iz.ru

«Команда Кембриджского словаря выбрала глагол «галлюцинировать» словом 2023 года, поскольку признала, что новое значение отражает суть того, почему люди говорят об ИИ. Генеративный ИИ — мощный инструмент, но мы всё еще учимся, как безопасно и эффективно взаимодействовать с ним. Это означает осознание как его потенциальных сильных сторон, так и его текущих слабостей», — говорится в пресс-релизе.

В 2023 году в словаре появилось много новых терминов, связанных с этой технологией. Например, туда были включены слова и выражения «большая языковая модель», «генеративный ИИ» и GPT. При этом некоторые уже существующие слова приобрели новое значение.

В прошлом году словом года по версии английского онлайн-словаря Dictionary.com стала «женщина» (Woman). В проекте заявили, что в 2022 году количество запросов по слову «женщина» увеличивалось более чем на 1400%, что является редким явлением для такого распространенного слова.

Тогда же Кембриджский словарь расширил определение слова «женщина». Он определил термин не только как «взрослый человек женского пола», но и как «взрослый, который живет и определяет себя как женщина, даже если ему при рождении приписали другой пол».
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