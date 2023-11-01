Стоимость продовольственных товаров за октябрь 2023 года в Приднестровье повысилась почти на один процент. Государственная служба статистики Приднестровской Молдавской Республики представила очередной отчет о средних ценах на продовольственные товары по состоянию на 1 ноября 2023 года, информирует newspmr.com
Стоимость продуктов питания рассчитывалась из соотношения средних цен на рынках и торговых сетях в трех крупнейших городах республики – Тирасполь, Бендеры и Рыбница.
Средние цены на продукты питания в Приднестровье по группам товаров:
Мясные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Говядина (кроме бескостного мяса) – 71,81 руб. Говядина бескостная – 89,24 руб. Свинина (кроме бескостного мяса) – 87,31 руб. Свинина бескостная – 92,43 руб. Печень куриная, кг – 56,63 руб. Фарш мясной – 68,09 руб. Пельмени – 53,52 руб. Печень говяжья – 97,81 руб. Грудка куриная, кг – 64,95 руб. Куры потрошеные – 44,30 руб. Окорочка куриные – 48,52 руб. Сало – 67,49 руб. Колбаса вареная – 113,46 руб. Сосиски, сардельки – 84,58 руб. Колбаса полукопченая – 142,70 руб. Мясокопчености, кг – 171,94 руб. Колбаса сырокопченая – 260,15 руб. Рыбные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Карп свежий – 74,87 руб. Карась свежий – 60,56 руб. Толстолобик свежий – 40,77 руб. Салака – 29,76 руб. Хек – 68,48 руб. Скумбрия – 65,42 руб. Сельдь замороженная – 35,68 руб. Сельдь соленая – 56,09 руб.
Молочные и кисломолочные продукты (рублей ПМР за килограмм, грамм или литр продукта): Масло сливочное фасованное, 200 г – 33,27 руб. Масло растительно-сливочное фасованное, 200 г – 20,07 руб. Масло подсолнечное рафинированное, л – 35,84 руб. Масло подсолнечное нерафинированное, л – 23,33 руб. Маргарин фасованный, 200 г – 14,35 руб. Молоко цельное разливное непастеризованное, л – 14,49 руб. Молоко цельное пастеризованное, л – 15,11 руб. Кефир, 0,5 л – 7,75 руб. Ряженка, 0,5 л – 9,86 руб. Сметана, кг – 55,47 руб. Сметана на рынке, кг – 60,57 руб. Творог, кг – 64,46 руб. Творог на рынке, кг – 64,54 руб. Сухие молочные смеси для детского питания, кг – 155,52 руб. Сыр твердый, кг – 149,51 руб. Брынза на рынке, кг – 91,68 руб.
Хлебные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Батон из пшеничной муки высшего сорта, кг – 12,00 руб. Хлеб из пшеничной муки 1 сорта, кг – 8,85 руб. Хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг – 8,00 руб. Хлеб из пшеничной муки 1 сорта и ржаной обдирочной, кг – 12,90 руб.
Крупяные и мучные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Мука пшеничная – 12,42 руб. Рис шлифованный, кг – 27,11 руб. Крупа манная, кг – 14,72 руб. Крупа гречневая, кг – 23,14 руб. Крупа пшеничная, кг – 10,94 руб. Крупа кукурузная, кг – 13,50 руб. Крупа ячневая, кг – 10,09 руб. Крупа перловая, кг – 10,91 руб. Овсяные хлопья, кг – 31,35 руб. Горох, кг – 13,58 руб. Фасоль, кг – 33,94 руб. Вермишель высшего сорта, кг – 20,38 руб. Макаронные изделия высшего сорта, кг – 20,17 руб.
Плодоовощная продукция (рублей ПМР за килограмм продукта): Картофель урожая текущего года, кг – 9,72 руб. Капуста свежая урожая текущего года, кг – 6,84 руб. Лук репчатый, кг – 7,46 руб. Свёкла столовая, кг – 8,81 руб. Морковь, кг – 9,05 руб. Чеснок, кг – 41,87 руб. Огурцы свежие, кг – 22,12 руб. Помидоры свежие, кг – 21,02 руб. Кабачки, кг – 9,87 руб. Баклажаны, кг – 10,04 руб. Перец сладкий, кг – 16,72 руб. Тыква, кг – 9,15 руб. Яблоки, кг – 9,65 руб. Груши, кг – 9,65 руб. Сливы, кг – 7,88 руб. Виноград, кг – 13,44 руб. Апельсины, кг – 43,24 руб. Лимоны, кг – 41,20 руб. Бананы, кг – 29,40 руб. Сливы сушёные, кг – 54,91 руб. Виноград сушёный (изюм), кг – 73,09 руб.
Другие социально значимые продовольственные товары (рублей ПМР за килограмм, штуку или миллиграмм продукта): Томат-паста, кг – 66,23 руб. Сок томатный, л – 25,44 руб. Соки фруктово-ягодные, 250 мл – 10,05 руб. Пюре фруктово-ягодные для детского питания, 250 мл – 27,03 руб. Соки фруктовые, л – 25,78 руб. Яйца куриные, 10 шт – 30,44 руб. Сахар-песок, кг – 21,56 руб. Шоколад, 100 г – 24,83 руб. Мед пчелиный натуральный, кг – 76,04 руб. Вода минеральная, 1,5 л – 9,36 руб. Соль пищевая, кг – 10,56 руб. Перец черный (молотый), 100 г – 33,58 руб. Лист лавровый, 100 г – 35,39 руб. Дрожжи хлебопекарные, кг – 66,80 руб. Кофе натуральный растворимый, 100 г – 52,69 руб. Чай черный байховый, высший сорт, 100 г – 24,97 руб. Чай зеленый, высший сорт, 100 г – 25,33 руб.
Согласно официальным данным, представленным Государственной службой статистики Приднестровской Молдавской Республики, продовольственные товары в октябре 2023 года подорожали на 0,83% по сравнению с предыдущим месяцем (+2,27% – в октябре 2022 года).
Октябрьский индекс цен
Текущая годовая инфляция в Приднестровье по итогам десяти месяцев 2023 года превысила четыре процента. За обозначенный период наиболее подорожали тарифы на услуги – на одиннадцать процентов. Продукты питания и непродовольственные товары стали дороже приблизительно на три и два процента соответственно.
Индексы потребительских цен за январь-октябрь 2023 года: - на продовольственные товары – 103,07%; - на непродовольственные товары – 101,71%; - тарифы на услуги – 111,01%; - сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 104,37%.
Октябрьская инфляция
По итогам отчетного месяца в Приднестровье зафиксирована инфляция. Общее повышение общего уровня цен на товары и услуги в течение месяца составило четверть процента.
За прошедший месяц подорожали продовольственные и снизились цены на непродовольственные товары, а также незначительно скорректировались тарифы на услуги.
Продовольствие за отчетный месяц в целом стало дороже почти на один процент. Наиболее подорожали: яйца; плодоовощная продукция; рыба и морепродукты; мороженое; молоко и молочная продукция. Подешевели: масло растительное; сахар; картофель; макаронные и крупяные изделия; мука; майонезная продукция.
Общее понижение цен на непродовольственные товары в октябре 2023 года составило около четверти процента. Подорожали: школьно-письменные принадлежности и канцтовары; чулочно-носочные изделия; моющие средства; медикаменты; инструменты; хозтовары; строительные материалы. Подешевели: топливо (бензин); вычислительная техника; бумажно-беловые товары; парфюмерно-косметические товары; мебель.
В среднем тарифы на услуги в отчетный период почти не изменились. Немного подорожали: бытовые услуги прачечных, химчистки, ремонта обуви и фотоателье; ветеринарные услуги; услуги образования и пассажирского транспорта. Снизились тарифы на услуги банков.
Индексы потребительских цен за октябрь 2023 года: - на продовольственные товары – 100,83%; - на непродовольственные товары – 99,74%; - тарифы на услуги – 100,01%; - сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 100,26%.