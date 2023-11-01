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Цены на продукты

Цены на продукты
иллюстрация: Skypixel,Dreamstime.com

Стоимость продовольственных товаров за октябрь 2023 года в Приднестровье повысилась почти на один процент. Государственная служба статистики Приднестровской Молдавской Республики представила очередной отчет о средних ценах на продовольственные товары по состоянию на 1 ноября 2023 года, информирует newspmr.com

Стоимость продуктов питания рассчитывалась из соотношения средних цен на рынках и торговых сетях в трех крупнейших городах республики – Тирасполь, Бендеры и Рыбница.

Средние цены на продукты питания в Приднестровье по группам товаров:

Мясные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Говядина (кроме бескостного мяса) – 71,81 руб.
Говядина бескостная – 89,24 руб.
Свинина (кроме бескостного мяса) – 87,31 руб.
Свинина бескостная – 92,43 руб.
Печень куриная, кг – 56,63 руб.
Фарш мясной – 68,09 руб.
Пельмени – 53,52 руб.
Печень говяжья – 97,81 руб.
Грудка куриная, кг – 64,95 руб.
Куры потрошеные – 44,30 руб.
Окорочка куриные – 48,52 руб.
Сало – 67,49 руб.
Колбаса вареная – 113,46 руб.
Сосиски, сардельки – 84,58 руб.
Колбаса полукопченая – 142,70 руб.
Мясокопчености, кг – 171,94 руб.
Колбаса сырокопченая – 260,15 руб.

Рыбные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Карп свежий – 74,87 руб.
Карась свежий – 60,56 руб.
Толстолобик свежий – 40,77 руб.
Салака – 29,76 руб.
Хек – 68,48 руб.
Скумбрия – 65,42 руб.
Сельдь замороженная – 35,68 руб.
Сельдь соленая – 56,09 руб.

Молочные и кисломолочные продукты (рублей ПМР за килограмм, грамм или литр продукта):
Масло сливочное фасованное, 200 г – 33,27 руб.
Масло растительно-сливочное фасованное, 200 г – 20,07 руб.
Масло подсолнечное рафинированное, л – 35,84 руб.
Масло подсолнечное нерафинированное, л – 23,33 руб.
Маргарин фасованный, 200 г – 14,35 руб.
Молоко цельное разливное непастеризованное, л – 14,49 руб.
Молоко цельное пастеризованное, л – 15,11 руб.
Кефир, 0,5 л – 7,75 руб.
Ряженка, 0,5 л – 9,86 руб.
Сметана, кг – 55,47 руб.
Сметана на рынке, кг – 60,57 руб.
Творог, кг – 64,46 руб.
Творог на рынке, кг – 64,54 руб.
Сухие молочные смеси для детского питания, кг – 155,52 руб.
Сыр твердый, кг – 149,51 руб.
Брынза на рынке, кг – 91,68 руб.

Хлебные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Батон из пшеничной муки высшего сорта, кг – 12,00 руб.
Хлеб из пшеничной муки 1 сорта, кг – 8,85 руб.
Хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг – 8,00 руб.
Хлеб из пшеничной муки 1 сорта и ржаной обдирочной, кг – 12,90 руб.

Крупяные и мучные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Мука пшеничная – 12,42 руб.
Рис шлифованный, кг – 27,11 руб.
Крупа манная, кг – 14,72 руб.
Крупа гречневая, кг – 23,14 руб.
Крупа пшеничная, кг – 10,94 руб.
Крупа кукурузная, кг – 13,50 руб.
Крупа ячневая, кг – 10,09 руб.
Крупа перловая, кг – 10,91 руб.
Овсяные хлопья, кг – 31,35 руб.
Горох, кг – 13,58 руб.
Фасоль, кг – 33,94 руб.
Вермишель высшего сорта, кг – 20,38 руб.
Макаронные изделия высшего сорта, кг – 20,17 руб.

Плодоовощная продукция (рублей ПМР за килограмм продукта):
Картофель урожая текущего года, кг – 9,72 руб.
Капуста свежая урожая текущего года, кг – 6,84 руб.
Лук репчатый, кг – 7,46 руб.
Свёкла столовая, кг – 8,81 руб.
Морковь, кг – 9,05 руб.
Чеснок, кг – 41,87 руб.
Огурцы свежие, кг – 22,12 руб.
Помидоры свежие, кг – 21,02 руб.
Кабачки, кг – 9,87 руб.
Баклажаны, кг – 10,04 руб.
Перец сладкий, кг – 16,72 руб.
Тыква, кг – 9,15 руб.
Яблоки, кг – 9,65 руб.
Груши, кг – 9,65 руб.
Сливы, кг – 7,88 руб.
Виноград, кг – 13,44 руб.
Апельсины, кг – 43,24 руб.
Лимоны, кг – 41,20 руб.
Бананы, кг – 29,40 руб.
Сливы сушёные, кг – 54,91 руб.
Виноград сушёный (изюм), кг – 73,09 руб.

Другие социально значимые продовольственные товары (рублей ПМР за килограмм, штуку или миллиграмм продукта):
Томат-паста, кг – 66,23 руб.
Сок томатный, л – 25,44 руб.
Соки фруктово-ягодные, 250 мл – 10,05 руб.
Пюре фруктово-ягодные для детского питания, 250 мл – 27,03 руб.
Соки фруктовые, л – 25,78 руб.
Яйца куриные, 10 шт – 30,44 руб.
Сахар-песок, кг – 21,56 руб.
Шоколад, 100 г – 24,83 руб.
Мед пчелиный натуральный, кг – 76,04 руб.
Вода минеральная, 1,5 л – 9,36 руб.
Соль пищевая, кг – 10,56 руб.
Перец черный (молотый), 100 г – 33,58 руб.
Лист лавровый, 100 г – 35,39 руб.
Дрожжи хлебопекарные, кг – 66,80 руб.
Кофе натуральный растворимый, 100 г – 52,69 руб.
Чай черный байховый, высший сорт, 100 г – 24,97 руб.
Чай зеленый, высший сорт, 100 г – 25,33 руб.

Согласно официальным данным, представленным Государственной службой статистики Приднестровской Молдавской Республики, продовольственные товары в октябре 2023 года подорожали на 0,83% по сравнению с предыдущим месяцем (+2,27% – в октябре 2022 года).

Октябрьский индекс цен

Текущая годовая инфляция в Приднестровье по итогам десяти месяцев 2023 года превысила четыре процента. За обозначенный период наиболее подорожали тарифы на услуги – на одиннадцать процентов. Продукты питания и непродовольственные товары стали дороже приблизительно на три и два процента соответственно.

Индексы потребительских цен за январь-октябрь 2023 года:
- на продовольственные товары – 103,07%;
- на непродовольственные товары – 101,71%;
- тарифы на услуги – 111,01%;
- сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 104,37%.

Октябрьская инфляция

По итогам отчетного месяца в Приднестровье зафиксирована инфляция. Общее повышение общего уровня цен на товары и услуги в течение месяца составило четверть процента.

За прошедший месяц подорожали продовольственные и снизились цены на непродовольственные товары, а также незначительно скорректировались тарифы на услуги.

Продовольствие за отчетный месяц в целом стало дороже почти на один процент. Наиболее подорожали: яйца; плодоовощная продукция; рыба и морепродукты; мороженое; молоко и молочная продукция. Подешевели: масло растительное; сахар; картофель; макаронные и крупяные изделия; мука; майонезная продукция.

Общее понижение цен на непродовольственные товары в октябре 2023 года составило около четверти процента. Подорожали: школьно-письменные принадлежности и канцтовары; чулочно-носочные изделия; моющие средства; медикаменты; инструменты; хозтовары; строительные материалы. Подешевели: топливо (бензин); вычислительная техника; бумажно-беловые товары; парфюмерно-косметические товары; мебель.

В среднем тарифы на услуги в отчетный период почти не изменились. Немного подорожали: бытовые услуги прачечных, химчистки, ремонта обуви и фотоателье; ветеринарные услуги; услуги образования и пассажирского транспорта. Снизились тарифы на услуги банков.

Индексы потребительских цен за октябрь 2023 года:
- на продовольственные товары – 100,83%;
- на непродовольственные товары – 99,74%;
- тарифы на услуги – 100,01%;
- сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 100,26%.
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