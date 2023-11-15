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Wizz Air возвращается в Молдову

Wizz Air возвращается в Молдову
фото из открытых источников

Венгерский лоукостер Wizz Air возвращается в Молдову, об этом объявил премьер-министр Дорин Речан, его цитирует пресс-служба правительства, передаёт sputniknews

"WizzAir возвращается в Молдову, авиакомпания объявила, что с декабря начнет выполнять рейсы по направлениям Кишинев - Рим, Кишинев - Милан и Кишинев - Лондон", - отмечается в сообщении.

С 14 декабря Wizz Air начнет выполнять три рейса в три города: Лондон, Милан и Рим.

Кишинёв – Лондон: каждый вторник, четверг и субботу;

Кишинёв – Милан: каждый четверг и воскресенье;

Кишинёв – Рим: каждый четверг и воскресенье.

Как уточнил пресс-секретарь кабмина Даниел Водэ, это "является результатом наших постоянных усилий по обеспечению новых международных связей для всех наших граждан и стимулированию экономического развития".

Ранее орган гражданской авиации Молдовы заявил, что авиакомпания Wizz Air приостанавливает все полеты через Международный аэропорт Кишинева с 14 марта 2023 года. Как отметили в ведомстве, авиакомпания сообщила об этом решении по электронной почте, сославшись на соображения безопасности воздушного пространства в регионе.

  • Вчера, 18:25
  • DTV
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