Венгерский лоукостер Wizz Air возвращается в Молдову, об этом объявил премьер-министр Дорин Речан, его цитирует пресс-служба правительства, передаёт sputniknews
"WizzAir возвращается в Молдову, авиакомпания объявила, что с декабря начнет выполнять рейсы по направлениям Кишинев - Рим, Кишинев - Милан и Кишинев - Лондон", - отмечается в сообщении. С 14 декабря Wizz Air начнет выполнять три рейса в три города: Лондон, Милан и Рим.
Кишинёв – Лондон: каждый вторник, четверг и субботу;
Кишинёв – Милан: каждый четверг и воскресенье;
Кишинёв – Рим: каждый четверг и воскресенье.
Как уточнил пресс-секретарь кабмина Даниел Водэ, это "является результатом наших постоянных усилий по обеспечению новых международных связей для всех наших граждан и стимулированию экономического развития".
Ранее орган гражданской авиации Молдовы заявил, что авиакомпания Wizz Air приостанавливает все полеты через Международный аэропорт Кишинева с 14 марта 2023 года. Как отметили в ведомстве, авиакомпания сообщила об этом решении по электронной почте, сославшись на соображения безопасности воздушного пространства в регионе.