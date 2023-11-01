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«Жёлтый» уровень террористической опасности продлён до середины января

«Жёлтый» уровень террористической опасности продлён до середины января
иллюстрация из открытых источников

В Приднестровье продлён срок действия высокого «жёлтого» уровня террористической опасности.

Соответствующий указ подписал Президент ПМР Вадим Красносельский. Полный текст правового акта опубликован на официальном сайте Главы государства

В соответствии с ним действие «жёлтого» кода продлено на всей территории республики ещё на 60 суток - до 14 января 2024 года включительно.
  • Вчера, 18:35
  • DTV
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