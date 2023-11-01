В 2024 году тарифы на коммунальные услуги для населения останутся на уровне 2023 года. Об этом заявил председатель Комитета Верховного Совета ПМР по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Гузун по итогам пленарного заседания, на котором депутаты приняли в первом чтении проект закона о республиканском бюджете на 2024 год, сообщает пресс-служба ВС ПМР
«Мы видим, что есть очень большая разница в тарифах на коммунальные платежи – на отопление, на электричество, на воду - между Республикой Молдова, нашим ближайшим соседом, и нашим государством, - отметил Виктор Гузун. – Мы ответственно заявляем, что поддержание тарифов на том уровне, на котором они находятся сегодня, является одной из важнейших социальных задач и миссий нашего государства. Нам нужно сохранить доходы населения, чтобы через повышенные тарифы люди не тратили больше денег, чтобы эти деньги оставались в семьях на покупку продуктов питания или каких-то вещей. Ключевой момент: в 2024 году тарифы повышаться не будут, они остаются на уровне 2023 года».
Виктор Гузун подчеркнул, что, сдерживая рост тарифов на коммунальные услуги, государство выполняет свои задачи по социальной защите приднестровцев.
Что касается повышения заработных плат, пенсий и пособий. В проекте бюджета-2024 повышение предусмотрено не было. Однако на совещании у главы государства по проекту бюджета, как отметил председатель профильного Комитета Виктор Гузун, Президент дал поручение всем органам государственного управления изыскать такую возможность в новом году.
«Конечно же, все будет зависеть от того, как будет складываться ситуация по периметру нашего государства, как будут влиять те либо иные меры давления на экономику нашего государства, на наполнение бюджета. Но такая задача поставлена всем органам власти. Поэтому сейчас мы будем анализировать, какие статьи расходов можно еще ужать, по каким направлениям можно сократить финансирование. В конце года мы будем понимать, какие остатки денежных средств у нас остаются, какие экономии у нас вышли по тем или иным статьям. Исходя из этих решений, я думаю, в январе, вернувшись к этому вопросу, мы будем понимать полную картину. И тогда уже дадим ответ на этот вопрос», - прокомментировал этот вопрос Виктор Гузун.