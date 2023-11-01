Загрузка. Пожалуйста, подождите...
Регистрация
Забыли пароль?
Dnestr.TV
Новости дня
Новости Украины
Молдова - Евросоюз
Приднестровье - ЕАЭС
Молдова+
Музыка жизни
Интересное
Юмор
Все о доме
Поиск по сайту:
0
В Григориополе перевернулся микроавтобус
Категория:
Новости дня
фото: mvdpmr
Как
сообщила
пресс-служба МВД ПМР ДТП произошло 16 ноября около шести утра в Григориополе, на ул. Карла Маркса.
Водитель грузового «Мерседеса», 28-летний мужчина объехал собаку, которая выбежала на дорогу, и не справился с управлением. В результате автомобиль перевернулся.
Григориопольские спасатели и пожарные с помощью автокрана подняли бус и поставили его на колёса. Вся операция заняла чуть больше двух часов.
Водитель и животное не пострадали. У «Мерседеса» механические повреждения. По факту аварии проводится разбирательство.
фото: mvdpmr
Вчера, 19:22
DTV
Просмотров: 55
Комментариев: 0
Обсуждения ВКонтакте:
Информация
Посетители, находящиеся в группе
Гости
, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Популярные ссылки
Еadaily- Без остановки и досмотра: зерновой коридор Укр ...
В Молдове цена ОСАГО выросла почти в полтора раза за по ...
Жемчужины Приднестровья
Тебе, любимый город!
Актер Мэттью Перри скончался в возрасте 54 лет
ГТК ПМР напоминает, у кого истек срок действия виньетки ...
Заседание Правительства: изменен экономически обоснован ...
Никогда не пытайтесь сдержаться при чихании. Вот почему
Приднестровские бадминтонисты завоевали бронзовые медал ...
В РФ запатентовали гиперзвуковой самолет на криогенном ...
Moldova+
Зелёный город
В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
Ветер Будущего
Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
play
stop
mute
max volume
repeat
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your
Flash plugin
.
Навигация
Выпуски новостей
Региональные новости Молдовы
Материалы от партнеров по сети
Популярные статьи
Еadaily- Без остановки и досмотра: зерновой коридор Укр ...
В Молдове цена ОСАГО выросла почти в полтора раза за по ...
Жемчужины Приднестровья
Тебе, любимый город!
Актер Мэттью Перри скончался в возрасте 54 лет
ГТК ПМР напоминает, у кого истек срок действия виньетки ...
Заседание Правительства: изменен экономически обоснован ...
Никогда не пытайтесь сдержаться при чихании. Вот почему
Приднестровские бадминтонисты завоевали бронзовые медал ...
В РФ запатентовали гиперзвуковой самолет на криогенном ...
Инфо
dtv
© 2010-2018
Copyright
Блог Григория Волового
+37377555856
e-mail: nv893@mail.ru
При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна