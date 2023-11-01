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В Григориополе перевернулся микроавтобус

В Григориополе перевернулся микроавтобус
фото: mvdpmr

Как сообщила пресс-служба МВД ПМР ДТП произошло 16 ноября около шести утра в Григориополе, на ул. Карла Маркса.

Водитель грузового «Мерседеса», 28-летний мужчина объехал собаку, которая выбежала на дорогу, и не справился с управлением. В результате автомобиль перевернулся.

Григориопольские спасатели и пожарные с помощью автокрана подняли бус и поставили его на колёса. Вся операция заняла чуть больше двух часов.

Водитель и животное не пострадали. У «Мерседеса» механические повреждения. По факту аварии проводится разбирательство.

В Григориополе перевернулся микроавтобус

В Григориополе перевернулся микроавтобус
фото: mvdpmr
  • Вчера, 19:22
  • DTV
  • Просмотров: 55
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