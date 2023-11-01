В Одессе на Приморском бульваре облили красной краской памятник русскому поэту Александру Пушкину. Об этом сообщила Думская.
Указывается, что сделал это местный художник Ярослав Войцеховский. Таким образом, он "хотел продемонстрировать, что памятнику русскому поэту не место в украинском городе".
"Это главный поэт страны-убийцы, которая уничтожает украинские города, страны, чьи ракеты уничтожают художественные музеи, роддома, школы, больницы, убивают людей. Это абсурд, что такой памятник стоит в Одессе", - цитирует Войцеховского korrespondent.net.
В полиции сообщили, что на художника составили админпротокол по двум статьям: мелкое хулиганство и нарушение правил благоустройства (ст. 173 и ст. 152 КУоАП соответственно), пишет korrespondent.net.
13 ноября историко-топонимическая комиссия горсовета Одессы, рассмотрев вопрос о судьбе нескольких городских памятников в связи с действием законов о декоммунизации и "запрете на пропаганду российской имперской политики", рекомендовала оставить памятники Пушкину и князю Михаилу Воронцову в связи с их "исключительной ценностью".
В горсовете указали, что расположенный на Приморском бульваре памятник Пушкину 1887-1889 годов (скульптор Жозефина Полонская) является "одним из самых выдающихся на территории Одессы памятников монументального искусства, представляющих исключительную художественную ценность, пишет ТАСС