Куркума - это растение семейства имбирных, которое растет на юго-востоке Индии. Оно используется обычно в индийской кулинарии в качестве приправы. Из-за желтого цвета ее иногда называют «индийским шафраном», передает sfatulparintilor.ro.
Растение известно людям более 4000 лет, оно используется и в блюдах, и в духовных церемониях.
Многочисленные научные исследования, опубликованные в течение последних 25 лет, показали целительную силу куркумы. На сегодняшний день известно более 6000 научных исследований о куркуме и ее пользе для здоровья.
Исследования показали более 600 терапевтических и профилактических свойств куркумы и 175 различных физиологических преимуществ.
Сайер Джи, основатель сайта Greenmedinfo.com, опубликовал список, наиболее интересных исследований, которые показывают, насколько полезна куркума и какие лекарственные препараты можно ею заменить:
Лучше, чем препараты для контроля уровня холестерина.
В ходе исследования, результаты которого были опубликованы в 2008 годе в журнале Drugs in R&D, было установлено, что настойка, приготовленная из куркуминоидов, более эффективна, чем обычные лекарства для снижения уровня холестерина в крови.
Кортикостероиды
В другом исследовании, опубликованном в 1999 году в Phytotherapy Research, утверждается, что полифенолы, содержащиеся в куркуме, вернее, куркумины, столь же эффективны в борьбе с воспалением, как и специальные лекарственные препараты. В ходе исследования, опубликованного в 2008 году в Critical Care Medicine, было обнаружено, что полифенол куркумин успешно заменяет кортикостероиды в исследованиях, проводимых на животных.
Антидепрессанты
В исследовании, опубликованном в 2011 году в Acta Poloniae Pharmaceutica, было продемонстрировано благотворное влияние куркумина на снижение интенсивности депрессии, как и таблетки для борьбы с этой проблемой.
Аспирин
В исследовании, опубликованном в Arzneimittelforschung в 1986 году, было открыто еще одно качество куркумина: он разжижает кровь, как и аспирин.
Противовоспалительные препараты
В журнале Oncogene в 2004 году было опубликовано исследование, которое показало, что ресвератрол и куркумин являются жизнеспособными альтернативами аспирина, ибупрофена и других лекарств с точки зрения противовоспалительных свойств.
Химиотерапия
Куркумин обладает теми же качествам в отношении ингибирования размножения раковых клеток, что и специальные лекарства, показало исследование 2007 года, опубликованное в International Journal of Cancer. Сахарный диабет
В ходе исследования, опубликованного в 2009 году в Biochemitry and Biophysical Research Community Biochemitry, было выявлено, как куркумин может быть успешно использован для лечения диабета в сравнении с традиционными лекарствами. Доказано, что куркумин в 500-1000 раз мощнее в лечении этой болезни.
Во что превращается куркума и другие специи, если их сварить
Можно ли нагревать или кипятить специи при добавлении в чай и кофе? Пожалуй, это самый спорный вопрос для тех, кто помешан на своем здоровье и любит готовить согревающие, ароматные напитки.
Многие считают, что если варить чай из куркумы, то в ней разрушается самое ценное вещество – куркумин. Чтобы разобраться с этой специей, а заодно с остальными, tea.ru обратились к шеф-повару и врачу тибетской медицины.
Мнение шеф-повара
В кулинарии самое главное – это вкус. Задача повара – добиться такого результата, когда специи «раскроются» в полной мере, но при этом не перебьют вкус еды и не начнут преобладать над ним. Для этого с давних времен существует практика предварительной обжарки пряностей – в масле или на сухой сковороде. Первый метод позволяет убрать из специй лишние масла (в дальнейшем это позволяет раскрыться им гораздо мягче, нежнее и ароматнее), второй способствует экстракции ароматических и других веществ из пряностей в жировую основу. Такой метод особенно хорош для извлечения максимума полезных компонентов из специй.
Увы, миф о том, что нагревание разрушает все питательные вещества, очень распространен. В его основу лег тот факт, что кулинария действительно влияет на состав каждого продукта. Во время готовки чаще всего теряются водорастворимые и термочувствительные витамины и минералы (обычные методы приготовления пищи приводят к потере от 15 до 55% витамина С и около 30-40% некоторых минералов). Но при этом далеко не все продукты проигрывают от термообработки – многие, теряя «в витаминах», приобретают в других полезных веществах.
В идеале человеку стоит совмещать в своем рационе и обработанные термически продукты, и сырые – так мы можем получить максимум пользы от природы. Что же касается специй, почти все они после нагревания становятся не только ароматнее, но и лучше усваиваются. Исключение составляет только шафран – эта дорогая и нежная пряность всегда добавляется только в конце готовки, когда блюдо уже начинает остывать. Мнение врача
Давайте начнем с куркумы, которую врачи одной из первых внесли в список полезных продуктов во время пандемии. Вернее, с куркумина в ее составе.
Куркумин – это липофильный пигмент с высокой ценностью для здоровья человека, но с крайне низкой биодоступностью. В чистом виде практически не растворяется в воде (сюрприз). К счастью, куркуминоиды липофильны (они умеют присоединяться к жирам), поэтому мы можем сварить куркуму с молоком или маслом, и тогда куркумин успешно выделится в напиток и сможет взаимодействовать с нашим организмом (во время готовки он связывается с жиром, а затем легче усваивается кишечником).
Но как же мнение, что куркуму нельзя кипятить? Действительно, есть ряд исследований, показывающих, что термическая обработка снижает содержание куркумина в куркуме. Но при этом для простых обывателей, далеких от науки, не уточнялось, что при этом куркумин становится для нас биодоступным.
Индийские исследования, посвященные влиянию тепла на куркумин, говорят в пользу термообработки данной специи. А китайские ученые доказали, что антиоксидантные свойства куркумина не уменьшаются даже после варки или жарки. Таким образом, приготовление куркумы в течение 5-10 минут в любом типе масла улучшает усвоение куркуминоидов организмом.
Важно знать: большая часть куркумина метаболизируется гораздо быстрее, чем усваивается. Это связано с активностью наших пищеварительных ферментов. Но если добавить к еде/напитку черный перец, то его главный компонент, пиперин, сделает куркумин более биодоступным. Пиперин защищает его от пищеварительных ферментов и улучшает усвоение на 2000%.
С остальными специями дело обстоит еще проще: с точки зрения тибетской медицины, чем дольше они кипятятся (не жарятся!) в масле, тем больше отдают в него своих полезных свойств. В итоге такое масло становится по-настоящему ценным лекарством от разных видов заболеваний.
Нагревание в воде не настолько эффективно, но и оно позволяет извлечь из пряностей значительную часть важных веществ. Если же вы хотите использовать специи для напитка, помните, что самым лучшим вариантом будет приготовление на молоке или с добавлением масла по примеру азиатской кухни.