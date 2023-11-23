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ВОЗ призвала Китай поделиться данными об очагах неизвестной пневмонии у детей

ВОЗ призвала Китай поделиться данными об очагах неизвестной пневмонии у детей
фото: Alex Plavevski / EPA / ТАСС

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запросила у Китая дополнительные сведения об очагах неизвестной пневмонии у детей, передает РБК со ссылкой на Reuters.

В пресс-службе ВОЗ напомнили, что о росте заболеваемости респираторными заболеваниями в Китае еще 13 сентября сообщила Национальная комиссия здравоохранения КНР. Тогда китайские власти объяснили это отменой антиковидных ограничений и циркуляцией известных вирусов гриппа.

«ВОЗ направила официальный запрос Китаю о предоставлении подробной информации о росте респираторных заболеваний и очагах пневмонии у детей», — говорится в заявлении организации.

Об очагах недиагностированной пневмонии у детей на севере Китая накануне сообщила The Telegraph со ссылкой на ProMed (отслеживает вспышки заболеваний людей и животных по всему миру). По данным издания, китайские больницы «перегружены больными детьми», а вспышка заболевания уже распространилась на крупные города, такие как Пекин.

Как отмечает The Telegraph, именно предупреждение ProMed в конце декабря 2019 года привлекло внимание многих врачей и ученых к неизвестному ранее вирусу, который позже назовут SARS-CoV-2 (COVID-19).

Тайваньский FTV News также сообщает, что больницы в Пекине и Ляонине переполнены больными детьми. «Они не кашляют и не имеют никаких симптомов. У них просто высокая температура (лихорадка), и у многих появляются узелки в легких», — рассказал изданию один из жителей столицы.

Другой житель Пекина сообщил, что в школы теперь запрещено приходить с признаками простуды и все происходящее является «государственной тайной».

  • Сегодня, 11:10
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