Работа Объединенной контрольной комиссии стопорится: молдавская сторона отказалась подписать доклад ОВК за прошлую неделю, сообщает news.mail.ru со ссылкой на Sputnik.md
Приднестровье выступало за выезд военных наблюдателей в Криулянский район, чтобы определить, что за траншеи там роют вдоль дороги и почему ставят на них блоки.
«Они два метра глубиной и два метра шириной, протяженность — 250 метров, направлены в сторону Приднестровья. Не является ли это каким-то элементом фортификационных сооружений? Для ответа должны выехать военные наблюдатели, дать свое заключение, что нет, это совершенно другой объект. Молдавская сторона заблокировала выезд военных наблюдателей», отметил сопредседатель в ОКК от Приднестровья Олег Беляков.
Делегация Молдовы в ОКК призвала одновременно направить две комиссии: одну в Криулянский район, другую — в Бендеры, на отбойники у дороги, которые, якобы, мешают гражданам.
«Военные наблюдатели должны фиксировать оружие, фортификационные сооружения, передвижение войск. Но они не могут фиксировать, допустим, дорожные знаки, отбойники на дороге, поскольку они не являются военным объектом и не подлежат инспекции с военной точки зрения. Увязка каких-то гражданских позиций с военными объектами является противоправной», добавил Олег Беляков.
Между сторонами Объединенной контрольной комиссии существует дефицит доверия, отметил сопредседатель в ОКК от России Александр Андреев. Поэтому, сказал он, на заседании в четверг не был заслушан традиционный доклад ОВК.
«Состоялось очень эмоциональное обсуждение. Мы так и не смогли договориться, найти развязку. Причина очевидна: дефицит доверия между двумя делегациями. Мы дали задание военным продолжить обсуждение. Суть проблемы заключается в разных трактовках различных объектов, которые должны включать либо не включать в еженедельный доклад ОВК. Надеемся, что все-таки компромисс будет найден», заявил Андреев. Молдавская делегация в Объединённой контрольной комиссии пресекает попытки обсудить вопрос по обломкам ракеты С-300. Ранее молдавская сторона всячески затягивала процесс составления самого обращения от ОКК к военным специалистам о проведении экспертизы упавших обломков, передаёт novostipmr
Наконец, несколько недель назад текст поручения всё же был составлен. Приднестровская и российская стороны направили его профильным экспертам и намеревались сообщить об этом на сегодняшнем заседании ОКК. Молдавская сторона отказалась обсуждать вопрос, мотивируя тем, что есть много других сделанных ранее поручений.
«Военные уже этот вопрос обсуждали, и определённое движение есть, мы хотели их заслушать, но молдавская делегация оказалась против. Они пытались увязать решение этого вопроса с другими, по которым у нас тоже есть поручение для ОВК. Мы другие вопросы тоже считаем необходимым обсуждать, но без специальных искусственных увязок», – высказался по этому поводу сопредседатель в Объединённой контрольной комиссии от Российской Федерации Александр Андреев.
Приднестровская делегация подчёркивает: экспертиза нужна, чтобы исключить недомолвки (Кишинёв сразу высказал сомнения, что это ракета от ЗРК С-300). Ответ экспертов о типе упавшей ракеты, её характеристиках и параметрах позволит поставить точку в этих инсинуациях.
Но, как подчеркивает сопредседатель в ОКК от Приднестровья Олег Беляков, самое главное, для чего это надо, – подготовка механизма действий Совместных миротворческих сил на случай повторения подобных инцидентов.
«Поручение по ракете было дано 12 ноября. Были определены сроки, чтобы мы всё-таки узнали, что это за объекты, какую они представляют опасность. А самое важное, чтобы был отработан какой-то определённый механизм действий Объединённого военного командования и ОКК при возможном повторении таких инцидентов», – сказал он.
Олег Беляков подчеркнул, что отказ молдавской стороны обсуждать тему говорит о её нежелании открытости в этом вопросе.
«Она не хочет, чтобы звучали эти даты, цифры. Не хочет, чтобы было озвучено, что это было и каким образом оказалось на нашей территории», – отметил глава приднестровской делегации, добавив, что ОКК всё равно получит эту информацию. Олег Беляков прокомментировал ситуацию с дорожными работами в бендерском микрорайоне Солнечном
Угрозы полиции Молдовы о возбуждении уголовных дел за «сепаратизм» в отношении рабочих и руководства предприятия, которое устанавливает дорожные отбойники в бендерском микрорайоне Солнечном, не имеют под собой никаких юридических оснований. Об этом заявил сопредседатель Объединённой контрольной комиссии от Приднестровья Олег Беляков.
«Если какие-то процессы такого рода будут происходить, вы сами понимаете, что приднестровская сторона не оставит их без ответа, - подчеркнул Олег Беляков. – Мы прекрасно понимаем, что это противоправные действия, которые не имеют никаких юридических оснований».
Глава приднестровской делегации напомнил, что работы по установке отбойника на улице Мацнева ведутся на территории города Бендеры. За все инженерные сооружения, включая дороги и отбойники на них, отвечает государственная администрация города, а конфликтные ситуации, которые возникают между правоохранительными органами Приднестровья и Молдовы, урегулируются в ходе работы Объединенной контрольной комиссии.