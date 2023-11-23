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Одессит заказал международной почтой 500 таблеток Ecstasy

Одессит заказал международной почтой 500 таблеток Ecstasy
фото: скриншот edinaya-odessa

38-летний одессит регулярно заказывал партии наркотиков Ecstasy из Европы и в конце концов попался стражам порядка.

Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины, на Львовской таможне обнаружили в коробке партию наркотиков, спрятанную в компьютерную технику. Там не стали конфисковывать товар, а разрешили конечному получателю забрать его, сообщает edinaya-odessa

На одном из терминалов почтовой службы в Одессе пограничники задержали наркодилера.

Как выяснилось, мужчина работал фитнес-тренером и распространял наркотики только среди своих знакомых, постоянно употреблявших психотропы. В посылке насчитали 500 таблеток Ecstasy.

Сообщается, что мужчину подозревают по ч. 2 ст. 305 и ч.2 ст. 307 УК Украины.

Одессит заказал международной почтой 500 таблеток Ecstasy
фото: edinaya-odessa

  • Сегодня, 11:05
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