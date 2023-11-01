Dnestr.TV

 
0

Молдова денонсировала еще семь соглашений с СНГ

Молдова денонсировала еще семь соглашений с СНГ
фото: tv8.md

Молдавский Парламент денонсировавал еще семь соглашений, заключенных на платформе Содружества Независимых Государств (СНГ). Решение приняли 24 ноября на заседании законодательного органа, передаёт tv8.md

Документы касаются сотрудничества со странами СНГ в области охраны здоровья населения, информационной деятельности, оказания взаимопомощи при авариях и других чрезвычайных ситуациях на объектах электроэнергетики, обеспечения пограничников вооружением и военной техникой, а также относительно научных и ядерных исследований.

Денонсированные следующие документы:

Соглашение о сотрудничестве в области охраны здоровья населения, составленное в Минске 26 июня 1992 года, и протоколы к нему, заключенные в Ялте 18 сентября 2003 года и в Москве 25 ноября 2005 года;

Соглашение о взаимной помощи при авариях и других исключительных ситуациях на электроэнергетических объектах государств-участников Содружества Независимых Государств, подписанное в Москве 30 мая 2002 года;

Соглашение о сотрудничестве государств-членов Содружества Независимых Государств при эвакуации их граждан из третьих стран в случае чрезвычайных ситуаций, подписанное в Москве 12 апреля 1996 года;

Соглашение о принципах обеспечения Пограничных войск вооружением, военной техникой и другими материальными ресурсами, организации научно-исследовательских и опытно-строительных работ, подписанное в Ташкенте 15 мая 1992 года;

Соглашение о сотрудничестве в области подготовки специалистов антитеррористических подразделений в образовательных учреждениях компетентных органов государств-участников Содружества Независимых Государств, заключенное в Ашхабаде 5 декабря 2012 года;

Соглашение между Республикой Молдова и Российской Федерацией о сотрудничестве Министерства национальной безопасности Республики Молдова и Службы внешней разведки Российской Федерации в сфере информационной деятельности, составленное в Кишиневе 18 апреля, 1994 год; Устав Единого института ядерных исследований.

Власти отмечают, что положения этих соглашений неактуальны, несвоевременны и не приносят пользы гражданам, а денонсация этих документов не окажет негативного стратегического или оперативного воздействия.

С другой стороны, подписав Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, страна взяла на себя обязательство транспонировать в национальную нормативную базу ряд Директив ЕС, направленных на различные области.

Ранее пресс-секретарь правительства Даниел Водэ заявил, что в 2023 году Молдова инициировала юридические процедуры для денонсации 70 договоров, заключенных страной в рамках СНГ. Но тот момент 29 из них уже были расторгнуты. Он уточнил, что по состоянию на начало 2023 года, когда начался процесс денонсации, республика была участницей 282 договоров в рамках Содружества.
  • Сегодня, 19:00
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Жемчужины Приднестровья
  • Тебе, любимый город!
  • Актер Мэттью Перри скончался в возрасте 54 лет
  • ГТК ПМР напоминает, у кого истек срок действия виньетки ...
  • Заседание Правительства: изменен экономически обоснован ...
  • Никогда не пытайтесь сдержаться при чихании. Вот почему
  • Приднестровские бадминтонисты завоевали бронзовые медал ...
  • В РФ запатентовали гиперзвуковой самолет на криогенном ...
  • Принят новый закон об адвокатской деятельности в Придне ...
  • Разработана первая в мире вакцина от кокаиновой зависим ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Жемчужины Приднестровья
  • Тебе, любимый город!
  • Актер Мэттью Перри скончался в возрасте 54 лет
  • ГТК ПМР напоминает, у кого истек срок действия виньетки ...
  • Заседание Правительства: изменен экономически обоснован ...
  • Никогда не пытайтесь сдержаться при чихании. Вот почему
  • Приднестровские бадминтонисты завоевали бронзовые медал ...
  • В РФ запатентовали гиперзвуковой самолет на криогенном ...
  • Принят новый закон об адвокатской деятельности в Придне ...
  • Разработана первая в мире вакцина от кокаиновой зависим ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна