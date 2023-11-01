Молдавский Парламент денонсировавал еще семь соглашений, заключенных на платформе Содружества Независимых Государств (СНГ). Решение приняли 24 ноября на заседании законодательного органа, передаёт tv8.md
Документы касаются сотрудничества со странами СНГ в области охраны здоровья населения, информационной деятельности, оказания взаимопомощи при авариях и других чрезвычайных ситуациях на объектах электроэнергетики, обеспечения пограничников вооружением и военной техникой, а также относительно научных и ядерных исследований.
Денонсированные следующие документы:
Соглашение о сотрудничестве в области охраны здоровья населения, составленное в Минске 26 июня 1992 года, и протоколы к нему, заключенные в Ялте 18 сентября 2003 года и в Москве 25 ноября 2005 года;
Соглашение о взаимной помощи при авариях и других исключительных ситуациях на электроэнергетических объектах государств-участников Содружества Независимых Государств, подписанное в Москве 30 мая 2002 года;
Соглашение о сотрудничестве государств-членов Содружества Независимых Государств при эвакуации их граждан из третьих стран в случае чрезвычайных ситуаций, подписанное в Москве 12 апреля 1996 года;
Соглашение о принципах обеспечения Пограничных войск вооружением, военной техникой и другими материальными ресурсами, организации научно-исследовательских и опытно-строительных работ, подписанное в Ташкенте 15 мая 1992 года;
Соглашение о сотрудничестве в области подготовки специалистов антитеррористических подразделений в образовательных учреждениях компетентных органов государств-участников Содружества Независимых Государств, заключенное в Ашхабаде 5 декабря 2012 года;
Соглашение между Республикой Молдова и Российской Федерацией о сотрудничестве Министерства национальной безопасности Республики Молдова и Службы внешней разведки Российской Федерации в сфере информационной деятельности, составленное в Кишиневе 18 апреля, 1994 год; Устав Единого института ядерных исследований.
Власти отмечают, что положения этих соглашений неактуальны, несвоевременны и не приносят пользы гражданам, а денонсация этих документов не окажет негативного стратегического или оперативного воздействия.
С другой стороны, подписав Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, страна взяла на себя обязательство транспонировать в национальную нормативную базу ряд Директив ЕС, направленных на различные области.
Ранее пресс-секретарь правительства Даниел Водэ заявил, что в 2023 году Молдова инициировала юридические процедуры для денонсации 70 договоров, заключенных страной в рамках СНГ. Но тот момент 29 из них уже были расторгнуты. Он уточнил, что по состоянию на начало 2023 года, когда начался процесс денонсации, республика была участницей 282 договоров в рамках Содружества.