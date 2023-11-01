Мы продолжаем знакомить Вас с творчеством - Семена Когана (литературный псевдоним Александр Кирий). Знакомьтесь с творчеством из "первых уст".
Семен Коган – прозаик, драматург, писатель-сатирик, член союза журналистов СССР. Публиковался во многих советских и зарубежных изданиях. Выпустил 31 книгу. Неоднократный победитель международных конкурсов юмора. Почетно-заслуженный юморист Москвы.
КОНЦЕРТ МАЛИНИНА В ГАМБУРГЕ
Звучала музыка. Возвышенно и звонко. Малинин пел, известный бард и лев! Быть может, в назидание потомкам, Чтоб ощутили чувственный напев! А был он прежде в творчестве, как в коме, И пел тогда на грани срамоты, Но волей утвердился на изломе, И уцелел над пропастью вины! Он пел для эмигрантов про Отчизну, Как могут петь ваятели любви, До боли разрывая сердце жизнью, Для памяти, надежды и мечты! Он пел про мир, проблемами сраженный, Про женщину любимую вдали. И про судьбу, трагедией спалённой. Про Берега - у каждого внутри! Боль отражалась грустью эйфории, Горящей, но немеркнущей звездой! И, предаваясь чувствам ностальгии, Хотелось жить! И быть самим собой! Рождались звуки - яркие, активные, Возможно, по особенной причине! И думалось, что женщины красивые Теперь лишь здесь – на нашей неметчине! А после, разбавляя песни свистом, Всё то, что бередило до тоски, Он психику старался сделать чистой, Свободной от налёта шелухи! И, раздвигая Время до Пространства, Нас возвращал в беспечные деньки, Преодолев заботы эмигрантства И перекинув в прошлое мосты! Он Берега сближал своею песней. Печаль – безумство времени, сжигал. Казалось, все мы были снова вместе, А кто-то даже слезы вытирал! Он пел про мир безумно суматошный, Про ямщика, что замерзал в степи, Про то, что каждый может быть роскошный, Про то, что нас бросает в пламя Тьмы! И песня, разрывая отчужденность, Лишала её тяжести борьбы, Напоминая прошлую влюбленность И времена счастливой суеты! Всё пронеслось в порыве возбужденья, Когда порой и сами мы поём, Не оставляя более сомненья: Что мы живём! Что всё ещё живём!
БАЛЛАДА ПРО НОС
Для чего нам нужен нос, Если он у нас пророс? Нюхать, бедствовать, ласкаться. С носом часто оставаться. И совать его повсюду, Чтоб постичь скорее чудо! Подставлять в бою перчаткам. Поводить за нос, коль шатко. И о стенку носом биться, Чтоб башкой не ошибиться! Нужен нос для красоты, Чтоб железо в нем нести. Для друзей и для почина, Чтоб узреть в нём армянина. Держат нос и по ветру, Дома, в бизнесе, в лесу. Перепутать нос нельзя, Лезет из лица всегда! Нос на самом видном месте, Не нуждается он в лести. Даже, если бьет в глаза, Нос не прячут от себя. Носят на носу очки, Ищут что-то, чтоб найти. И суют любые пальцы Турки, наши и афганцы! А краса в носу какая- Незатейливо-шальная! Лечат нос тогда не зря, Чтоб не хрюкать, как свинья! Если щелкают по носу, Значит слишком много спросу. Если гладят нос слегка, Значит мысль уже пошла. Носом чувствуют беду! Жен, любовниц и страну! Неприятности, соседа. С маслом, кукишем и с бредом! Словом, с носом наторели. И полезный, и при деле!
ЗНАКИ ЗОДИАКА
Мы рождены под знаком Зодиака! Кто Зод такой? И Ака чем известен? И почему дают они нам знаки, Чтобы под ними мир казался тесен? Любые знаки строго мы не судим. Дорожные! На карте! И в селенье. Но в чём резон, когда чужие люди Диктуют направление движенья? Возможно, они члены грозной шайки? Застряли где-то между облаков. И сверху нам рассказывают байки. И дергают за нити каблуков! А мы живем под знаком Зодиака, Не понимая, что за бред несем, Чтобы прославить неизвестных Раков, Козлов, Тельцов и остальной дурдом! .. .. .. Дарите девочкам мечты! Дарите мальчикам победы! Дарите женщинам цветы, А мужики хотят обеды! .. .. .. Когда в душе большой огонь, Пожарных лучше ты не тронь. ... Одни стихи творим мы головою. Другие засверкают в сердце новью. А главные, рожденные Судьбою, Мы пишем болью, нервами и кровью! .. .. .. Человек живет и не страдает, Потому что жизнь его прощает. А узнает- смерть его пришла, Сам простит, и сгинет без следа! .. .. .. Нам для контактов не хватает широты, А для объятия- распахнутой души! .. .. .. Для богатых всё бывает сложно. Ну, потратятся на водку и еду. Ну, проедут пару раз, где можно. Ну, сыграют круто, как в войну. Остальные деньги- на примете И для страха - пристальной судьбы, Чтоб не потеряться на планете Без богатства пламенной души. .. .. .. Безысходность чувствую во всём - В ностальгии, деньгах, отношеньях. В том, что я по жизни- снежный ком, Без страны и правила движенья. Всё проходит нынче и всегда, Кроме боли, страха и сомненья. Жизнь везде, но не для нас дана. И живешь на дне своего паденья! .. .. .. Я живу ощущением боли, Что пронзает всё тело насквозь. И порой не хватает мне воли, Чтобы с болью желательно врозь. Не лелеять её, не ругаться, Увлекаясь другими делами. Чтоб себя никогда не бояться И не плыть с перехлестом цунами! .. .. Лучше делать добро осторожно, Чтоб обид не плодить и регресса, Всем понятно, добро делать можно, Не для споров, подвохов и стресса. Кто-то в добром почует дебильных, Оскорбление чести и веса. Коль творите добро, то для сильных, И для тех, кто не видит в вас беса! .. .. .. Мы думаем, что старость, как пример, Покажет молодежи всё, что праведно. А ей чихать на то, кто мы теперь, И делает сама ошибки правильно. .. .. .. Каждый ищет что-то вроде повести. Без учета результатов и инъекций. Потому что самомненье выше совести, А амбиции сильнее всех последствий! .. .. .. Сумасшедших всюду развелось За красивыми фасадами, словами. И не знаешь, то ль шумят всерьез, То ль в дурдоме затаились с нами. .. .. .. С годами всё острее восприятие Несправедливости и прочей суеты. И всё тупее новые симпатии, И все сложнее от себя уйти! .. .. .. Не ругайте человека за грехи. У кого их нету от повадки? Лучше помолитесь от души. Или сами в грех впадайте сладкий. .. .. .. Друзья для пробы!- сказал нам вождь И в крышку гроба забил свой гвоздь! .. .. .. У дружбы нет альтернативы. Но в ней не будешь ты счастливый! .. .. .. Когда живут одним, но вечным днем И, будущим своим пренебрегая, То могут оказаться дураком И не дожить до будущего рая! .. .. .. У времени любого тоже нервы. Оно скрепит, вздыхает до рельефа. А если кто-то рвется к цели первым, Нахала доведет до барельефа. .. .. .. Если не хватает вам общения, В эмиграции не балуют вниманием. То дождитесь лучше воскресения, И гуляйте без проблем и с основанием. .. .. .. Не втягивайте, граждане, для бедствий В аферы тех, кого потом третируйте. А лучше защититесь от последствий И ямы, что другим ее планируйте. .. .. .. Если человек других не любит, Посылая близких далеко, Жлобство его медленно погубит, Или быстро - что кому дано! .. .. .. Если вы друзьями увлекаетесь, Раскрывая им и душу, и карман, Значит вы для глупости стараетесь, Чтобы осознать ее обман. .. .. .. Мы с возрастом уже определились - Кто сколько стоит и чего достиг. Чтобы, отбросив всё, что не свершилось, Возник, как гений, иль обычный псих. .. .. .. Когда тебя обидели специально, То ты теряешь веру в жизнь натруженную. Поэтому считается нормальным: Обидчику вернуть его, заслуженное. .. .. .. С Е М Е Н К О Г А Н