Республика Молдова занимает 57-е место в мире в рейтинге самых «мирных» стран мира, который ежегодно проводится Global Peace Index. Страна поднялась на четыре позиции и в этом году находится между Намибией и Чили.
В то же время соседняя страна Украина опустилась в рейтинге на 14 позиций, оказавшись на 157-ом месте. Румыния поднялась на четыре пункта и в этом году занимает 31-е место, Россия идет сразу после Украины – на 158-м месте, опустившись в рейтинге на четыре позиции, сообщает noi.md.
Исландия остается самой миролюбивой страной, удерживая этот титул с 2008 года. Также в первой десятке рейтинга находятся Дания, Ирландия, Новая Зеландия, Австрия, Сингапур, Португалия, Словения, Япония и Швейцария. Афганистан остается наименее мирной страной шестой год подряд, за ним следуют Йемен, Сирия и Южный Судан.
Авторы доклада отмечают, что события в Украине оказали существенное влияние на глобальный мир (исследование проводилось до нынешнего конфликта между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС).
Согласно исследованию, Европа является самым мирным регионом в мире, в нее входят семь из 10 самых миролюбивых стран.
Остальные три самые миролюбивые страны находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Регион Ближнего Востока и Северной Африки остается наименее мирным в мире. Здесь расположены четыре из 10 наименее мирных стран.
Рейтинг ежегодно составляется международной группой английских и австралийских экспертов на основе данных об экономическом и политическом положении страны, соблюдении прав человека, толерантности к другим народам, конфликтам, терроризму, количеству беженцев и многом другом. Разработчики рейтинга оценивают каждую страну по уровню политической стабильности, безопасности граждан, наличию внутренних конфликтов и милитаризации общества.