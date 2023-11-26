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За сутки спасатели около 80 раз выезжали на ликвидацию последствий непогоды - обновлено

За сутки спасатели около 80 раз выезжали на ликвидацию последствий непогоды - обновлено
фото: t.me/GUpCS

В связи с неблагоприятными погодными условиями в республике зафиксирована чрезвычайная ситуация.

Как сообщает пресс-служба Главного управления по ЧС, за минувшие сутки произошло три пожара и возгорания. Обошлось без пострадавших и погибших.

На ликвидацию последствий непогоды аварийно-спасательные подразделения выезжали 77 раз.

На водных объектах происшествий не зафиксировано.

Президент Вадим Красносельский поблагодарил всех, кто ликвидирует последствия непогоды

Накануне на Приднестровье свою мощь обрушил южный циклон: порывы ветра превышали 20 м/с, выпали осадки в виде мокрого снега. В результате по решению Государственной комиссии по ЧС сегодняшний день для населённых пунктов Слободзейского и Григориопольского районов, а также городов Тирасполь, Бендеры, Слободзея, Григориополь объявлен нерабочим.

Техника и люди работали на пределе своих возможностей. Вечером в помощь спасателям вышла военная техника ОГРВ.

Сформированные группы отправились в Слободзейский и Григориопольский районы.

Всего было эвакуировано 246 автомобилей, в которых находились 617 человек, в том числе несовершеннолетние и грудные дети. Часть людей разместили в пунктах временного обогрева.

Более 28 тысяч абонентов остались без электроэнергии. Восстановительные работы продолжаются.

В лечебные учреждения Республики обратился 31 человек с различными травмами, медиками зафиксировано 2 случая обморожения.

Восстановительные работы и расчистка дорог от снежных заносов продолжаются сегодня.

Ситуацию прокомментировал Президент ПМР Вадим Красносельский в своём официальном телеграм-канале:

«Погодные условия сложные. Изменить их человеку не под силу. Зато каждый может минимизировать риски столкновения с последствиями непогоды. Прошу прислушаться к рекомендациям и без особой надобности не покидать помещения, чтобы не подвергать себя опасности и не добавлять хлопот спасателям.

Благодарю всех, кто задействован в операциях по вызволению граждан из снежного плена, сотрудников дорожно-коммунальных служб и тех, кто в сложнейших метеоусловиях ликвидирует аварии на сетях, возвращая приднестровцам свет, тепло, связь».

Сообщение опубликовано вчера в 22:37.

За сутки спасатели около 80 раз выезжали на ликвидацию последствий непогоды - обновлено
Самая сложная ситуация на объездных и второстепенных дорогах. Парканы - Бычок до сих пор не проезжая, сообщает ТСВ.

За сутки спасатели около 80 раз выезжали на ликвидацию последствий непогоды - обновлено
скриншот ТСВ

обновлено: 10:53

На утро понедельника электроэнергии нет у 8,5 тысяч абонентов по республике

Сегодня по состоянию на 10 утра в Приднестровье отключены от электроэнергии около 8,5 тысяч абонентов. Как рассказали «Новостям Приднестровья» в ГУП «ЕРЭС», в Тирасполе отключены 4 линии 0,4 кВ. Это около 50 абонентов, которые разбросаны по всему городу.

В Бендерах без электричества по-прежнему остаётся часть Гиски, всего – около 100 повреждений, информирует novostipmr.com

В Слободзейском районе самая сложная ситуация в селе Владимировка и посёлке Первомайск (нижняя часть), а также в частично в с. Коротное. В этих сёлах около сотни абонентов не имеют доступа к элетросети.

«С утра, вроде бы, на Первомайск дорогу открыли, едем из Слободзеи через Тирасполь. Вроде, дорога почищена, и на Владимировку тоже. Будем заезжать с этой стороны, потому что между Первомайском и Слободзеей дорога не почищена», – отметил гендиректор ГУП "ЕРЭС" Василий Сырбу, подчеркнув, что основной проблемой является доступ к удалённым сёлам. Там, где дорогу сильно замело, ремонтные бригады не могут подъехать к населённым пунктам.

В Григориопольском районе по-прежнему отключены сёла Малаешты, Красногорка и частично – Тея, Токмазея и Шипка. Всего около 50 абонентов.

В Дубоссарском районе без света остаются жители Красного Виноградаря, Афанасьевки, Калиновки, Новой Лунги и Ягорлыка. Частично отключены сам город – нижняя часть – и село Дзержинское. Всего около 15 абонентских повреждений.

По Рыбницкому району отключены Михайловка и Жура, частично – Воронково, Малый Молокиш и Ульма. Около 15 частичных повреждений.

В Каменке все со светом.

Из-за ветра и налипшего снега в минувшие сутки произошло множество мелких порывов наружных сетей. Электрики работают оперативно, но не могут починить всё сразу, так как повреждения происходили в одно и то же время в разных местах.

«Сегодня все работники всех районных подразделений только этим и занимаются. Поставлена задача к вечеру запитать всех бытовых абонентов. Если останутся где-то промышленные, то это уже на потом», – сказал Василий Сырбу.

  • Сегодня, 10:00
  • DTV
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