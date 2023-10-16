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На Украине в ходе международной операции ликвидировали крупную киберпреступную группировку

На Украине в ходе международной операции ликвидировали крупную киберпреступную группировку
Изображение: OpenAI

Судебные и правоохранительные органы семи стран провели операцию на Украине с целью ликвидации крупной киберпреступной группировки, организовывавшей атаки с использованием программ-вымогателей по всему миру. Убытки от ее деятельности оцениваются в несколько сотен миллионов евро, сообщило Европейское агентство по сотрудничеству органов юстиции (Евроюст), передает ТАСС.

По оценкам экспертов, жертвами злоумышленников стали более 1,8 тыс. юридических лиц в 71 стране. Как отметили в Евроюсте, злоумышленники различными способами проникали во внутренние сети компаний, получали доступ к данным, шифровали их и затем запускали различные типы программ-вымогателей, требуя выкуп в биткойнах в обмен на ключи для расшифровки.

"Операция, проведенная при поддержке Евроюста и Европейского полицейского агентства, привела к задержанию на Украине главы группировки и еще четверых подозреваемых, - отметили в организации. - Были проведены обыски в 30 местах и изъято более 100 единиц цифрового оборудования".

Для оказания помощи украинским властям в Киев были направлены более 20 следователей из Германии, Норвегии, США и Франции. Поддержку в проведении операции также оказали Нидерланды и Швейцария.

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