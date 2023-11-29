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НАТО исключило летальное оружие из помощи Украине в 2024 году

НАТО исключило летальное оружие из помощи Украине в 2024 году
фото: REUTERS/SAUL LOEB

В программу сотрудничества НАТО и Украины на 2024 год не вошли поставки летального оружия. Об этом говорится в заявлении из трех пунктов глав МИД стран Североатлантического альянса по итогам встречи в формате НАТО — Украина.

Глава венгерского МИДа Петер Сийярто во время выступления на пресс-конференции отметил, что на отказе поставлять Киеву летальное оружие настоял Будапешт. По его мнению, такие поставки могли бы повысить риск эскалации, сообщает iz.ru

Политик подчеркнул, что по требованию Венгрии второй пункт программы допускает добровольное участие в программе. Кроме того, Сийярто заявил, что, хотя Украина и борется за свою территориальную целостность и суверенитет, конфликт всё равно не является прерогативой Венгрии.

«Я еще раз говорю: это не наш конфликт, поэтому мы отвергаем любой подход, который бы исходил из этого», — сказал Сийярто, его выступление опубликовано на странице венгерского правительства в соцсети Facebook.

Ранее в этот день Сийярто по итогам заседания Совета Украина — НАТО заявил журналистам, что Киев сейчас не может стать членом НАТО, так как это привело бы к третьей мировой войне. Кроме того, как отметил глава венгерского МИДа, Украина нарушает права нацменьшинств.

Тогда же генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО и Украина подписали программу сотрудничества на 2024 год, включающую в себя вопросы энергобезопасности и подготовку Вооруженных сил Украины (ВСУ).

При этом за день до этого издание Euractiv сообщило, что между странами — членами НАТО на данный момент существуют те же разногласия по Украине, что и на июльском саммите. Тогда государства были готовы направить Украине приглашение присоединиться к альянсу, когда свое согласие дадут союзники и будут выполнены все условия. При этом США и Германия считают, что дискуссии о членстве Киева в альянсе могут начаться, когда он выполнит рекомендации ежегодной национальной программы.
  • Сегодня, 20:13
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