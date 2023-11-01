Молдова возобновила импорт дизельного топлива из России, свидетельствуют данные Национального агентства регулирования в энергетике (НАРЭ).
Таким образом, если в первом квартале этого года импорт дизеля из России практически отсутствовал, о чем даже упоминало НАРЭ в своих отчетах, то во втором квартале было импортировано чуть более 2 000 тонн, а в третьем квартале импорт увеличится примерно до 9 тысяч тонн этого нефтепродукта, пишет mold-street.com
Следовательно, по данным НАРЭ, доля импортируемого из России дизеля выросла с 0% в первом квартале 2023 года до почти 5% - в третьем квартале.
Однако этот объем далек от доли в 25%, зафиксированной российским дизелем в первом квартале 2022 года.
Импорт дизельного топлива из Турции и Индии также значительно увеличился, эти две страны стали важными импортерами нефти из России, которую они впоследствии перерабатывают, а готовая продукция, особенно дизельное топливо, экспортируется как продукт местного происхождения.
Так, на дизельное топливо из Турции в третьем квартале 2023 года пришлось почти 24% общего импорта (в первом полугодии доля составляла всего 3%), а доля Индии выросла до 13,7%. Таким образом, реальная доля дизельного топлива, произведенного из российской нефти, на молдавском рынке значительно выше.
В результате доля Румынии упала с 90,6% - в первом квартале до менее 45% в третьем квартале этого года.
По данным НАРЭ, за первые 9 месяцев 2023 года в Молдову было импортировано около 673 тысяч тонн нефтепродуктов, что на 4,7% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Наибольшая доля пришлась на дизельное топливо – 73% (около 491 247 тонн), при этом доля бензина составила 20,4% (137 302,3 тонны), а сжиженного газа - 6,6% (44 364,2 тонны).
Данные НАРЭ также показывают, что Румыния продолжает оставаться основным источником поставок топлива для Республики Молдова, но ее доля снижается.