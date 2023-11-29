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Вадим Красносельский: Приднестровье обязательно добьется международного признания

Вадим Красносельский: Приднестровье обязательно добьется международного признания
фото: president.gospmr

Суть и цель образования Приднестровья состояли и состоят в необходимости физической защиты жизни, прав и свобод приднестровцев.

Об этом, 29 ноября выступая в Верховном Совете республики, заявил Президент ПМР Вадим Красносельский. Глава государства поздравил депутатов и сотрудников Аппарата приднестровского парламента с 33-й годовщиной его образования, сообщает пресс-служба Президента ПМР.

Вадим Красносельский напомнил, что законодательный орган стал одним из первых госорганов Приднестровья, фактически положив начало его современной государственности.

«Без Верховного Совета невозможно себе представить Приднестровье. Приднестровье не было авторитарным государством, где бы пришел военный полковник, как в некоторых странах, и правил. Нет. Ни в коем случае. Народ через своих представителей управляет государством», - подчеркнул Президент ПМР, пожелав, чтобы парламент и дальше был площадкой для нормальных, здоровых споров.

«Только об одном спорить не надо: о том, что Приднестровье независимое государство. Мы независимое государство и рано или поздно добьемся международного признания. Это состоится, я не сомневаюсь. Дай бог нам всем дожить до этого светлого дня», - сказал Вадим Красносельский.

По его словам, одна из задач Верховного Совета - максимально приблизить момент признания Приднестровья, консолидировать общество вокруг этой идеи.

Напомним, на днях вице-премьер по реинтеграции Молдовы Олег Серебрян заявил, что особый статус Приднестровского региона в рамках общепризнанных границ РМ должен быть согласован на условиях Кишинева, без внешних гарантий. Заявление прозвучало на фоне усилившегося экономического и политического давления на республику, усиленного недавно принятыми молдавским парламентом поправками в Уголовный кодекс, криминализирующими понятие «сепаратизм».

«Мы полны решимости продолжать подобные действия, которые подталкивают Приднестровский регион к правовому полю Республики Молдова», — сказал Серебрян.

Как сообщало EADaily , по указанию из Брюсселя власти Молдовы должны «закрыть приднестровский кейс» до начала переговоров о присоединении к ЕС. На фоне этого у Тирасполя вызывает большое беспокойство усиливающаяся милитаризация Молдавии.

  • Вчера, 20:41
  • DTV
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