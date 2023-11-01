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Минюст Молдовы отказывается от русского языка

Минюст Молдовы отказывается от русского языка
фото: point.md

Минюст РМ предлагает комплекс изменений в национальное законодательство, чтобы исключить обязанность перевода ряда документов на русский язык.

Соответствующий проект решения вынесен на общественное обсуждение, сообщает deschide.md

Так, предлагается внести изменения в Закон о порядке опубликования и вступления в силу официальных документов, согласно которым все документы, публикуемые в Monitorul Oficial, "переводятся на русский и другие языки в соответствии с законом".

В связи с этим документы, постановления и решения властей будут публиковаться исключительно на румынском языке.

В то же время в Регламент парламента будут внесены изменения, которые предусматривают, что "проект законодательного акта представляется на румынском языке вместе с его переводом на русский язык".

В случае одобрения инициативы Минюста законопроекты и/или законодательные предложения, представленные депутатами, будут представлены только на румынском языке.

Также предлагается отменить положения, согласно которым "проекты законодательных актов и законодательные предложения, вносимые депутатами, представляются на румынском или русском языке, а Секретариат Парламента обеспечивает их перевод на соответствующий язык".

Власти предлагают, чтобы на территориях, где люди, принадлежащие к национальному меньшинству, составляют значительную часть населения, документы органов местного публичного управления публиковались на румынском языке и, в зависимости от обстоятельств, с переводом на язык соответствующего меньшинства. В связи с этим в АТО Гагаузия документы больше не будут выдаваться на русском языке, как это практикуется на данный момент, а только на румынском и гагаузском языках.

"Перевод текстов нормативных актов на русский язык необходим для обеспечения доступности русскоязычных людей к нормативной базе. Однако русская версия текстов не имеет юридической силы, либо, в случае расхождений между текстом на румынском языке и его переводом на другой язык, преимущественную силу имеют положения, установленные текстом на государственном языке - румынском, поскольку, в первую очередь, в данном случае мы имеем перевод, а не официальный юридический текст", - утверждают власти.

Так, русский перевод нормативных актов предлагается публиковать только в Государственном реестре правовых актов. В связи с этим орган государственной власти, уполномоченный принимать, утверждать или издавать нормативный акт, обеспечит его перевод на русский язык в течение 1 месяца со дня опубликования в Monitorul Oficial, но не позднее его вступления в силу.
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