Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер умер в возрасте ста лет, передает eadaily.com со ссылкой на Reuters.
«Генри Киссинджер умер сегодня дома в Коннектикуте в возрасте ста лет», — говорится в сообщении агентства. О смерти политика сообщила его консалтинговая фирма, причина не названа.
Киссинджер родился 27 мая 1923 года в Германии, в городе Фюрт, в религиозной еврейской семье. В 1938 году, спустя три года после принятия в стране законов против евреев, его семья покинула Германию и бежала в США. Там он изменил свое имя Хайнц Альфред Киссингер на Генри Киссинджер. В 1940 году поступил в City College в Нью-Йорке после окончания местной школы.
В 1943 году Киссинджер получил американское гражданство. В следующие три года служил в армии США: сначала был переводчиком, а затем перешел в корпус контрразведки немецкой земли Гессен. За службу был награжден медалью «Бронзовая звезда».
В 1947 году поступил в Гарвардский университет, где получил степень бакалавра политологии, а затем стал доктором наук. С 1954 по 1969 год был преподавателем в этом учебном заведении.
Политическая карьера Киссинджера началась в конце 1960-х годов. До этого он был консультантом-экспертом по вопросам безопасности при президентах Дуайте Эйзенхауэре, Джоне Кеннеди и Линдоне Джонсоне и сотрудничал с Агентством по разоружению и контролю над вооружением.
В 1969-м Киссинджер стал советником по национальной безопасности США и занимал эту должность до 1975 года. С сентября 1973 года параллельно работал государственным секретарем.
В 1973 году подписал Парижское мирное соглашение о прекращении войны во Вьетнаме. За это он и представитель Северного Вьетнама Ле Дык Тхо были удостоены Нобелевской премии мира. Вьетнамец награду не принял, заявив, что война не окончена — боевые действия продолжались еще два года.
Пост госсекретаря Киссинджер оставил в 1977-м.
Спустя пять лет после ухода с поста госсекретаря основал международную консалтинговую фирму Kissinger Associates Inc, которая специализировалась на аналитике и подготовке экспертных оценок.
С 1984 по 1990 год входил в состав Консультативного совета по разведке при президенте США, а в 2002 году в течение двух с половиной недель возглавлял Комиссию по расследованию терактов 11 сентября.
Выпустил несколько книг, среди которых — «Уроки Генри Киссинджера» (2016), где представлены его взгляды на будущее России, возвышение Китая и события на Ближнем Востоке.
Среди наград Киссинджера — Президентская медаль свободы (вручается президентом США за выдающийся вклад в общественную жизнь) и премию Эвальда фон Клейста Мюнхенской конференции безопасности (вручается за выдающийся вклад в дело мира и разрешения конфликтов).
Президент России Владимир Путин в опубликованной на сайте Кремля телеграмме выразил соболезнования Нэнси Киссинджер — супруге Генри Киссинджера, в связи со смертью экс-госсекретаря США, передаёт РБК
«Ушел из жизни выдающийся дипломат, мудрый и дальновидный государственный деятель, на протяжении многих десятилетий пользовавшийся заслуженным авторитетом во всем мире. С именем Генри Киссинджера неразрывно связана прагматическая внешнеполитическая линия, позволившая в свое время добиться разрядки международной напряженности, выйти на важнейшие советско-американские договоренности, способствовавшие укреплению глобальной безопасности», — написал Путин.
Президент отметил, что ему довелось много раз лично общаться «с этим глубоким, незаурядным человеком», и что он сохранит о нем светлую память. «Желаю Вам, а также всем родным и близким покойного, душевной стойкости перед лицом этой тяжелой утраты», — заключил глава государства.
Взгляды дипломата в цитатах
«Когда страны в состоянии нанести урон в десятки миллионов человек за несколько часов, мир становится моральным императивом, настоятельной потребностью. Но коренная дилемма нашего времени заключается в том, что, если поиски мира превратятся в единственную цель политики, страх войны становится оружием в руках самых жестоких людей» (цитата из книги «Годы в Белом доме», 1979 год).
Об отношениях во время холодной войны
«Сверхдержавы часто ведут себя, как два ощупью пробирающихся по комнате тяжеловооруженных слепца, каждый из которых полагает, что ему грозит смертельная опасность от другого, который, по его мнению, имеет отличное зрение. Обоим следует знать, что часто в недосказанности, компромиссе и неясности заключается сущность политики. Разумеется, со временем даже два слепца могут нанести огромный вред друг другу, не говоря уже о самой комнате» (цитата из книги «Годы в Белом доме», 1979 год).
«Поколение, правившее Советским Союзом в 1970-е годы, накапливало военную и геополитическую мощь не как выражение долгосрочных геополитических целей, а как их замену. Погоня за силой ради самой силы неизбежно напугала большую часть некоммунистического мира и привела к молчаливой коалиции всех промышленно развитых стран плюс Китая против Советского Союза, что сделало его окончательный крах неизбежным» (цитата из книги «Годы обновления», 1999 год. В главе Киссинджер описывал эмоции после встречи с Брежневым и советскими лидерами в 1970-х годах).
«Порядок всегда — тонкое и хрупкое равновесие сдержанности, силы и легитимности» (цитата из книги «Мировой порядок», 2014 год. В этой главе автор рассуждает о балансе сил в Азии и концепции партнерства).
«История в итоге аплодирует не конфликтам обществ, а их примирению» (заключительная цитата из книги «О Китае», 2011 год).
О нравственности и внешней политике
«Внешняя политика не должна становиться алиби или отвлечением от внутренних неурядиц. Но точно так же внутренние проблемы не должны использоваться в качестве предлога для отказа от наших международных обязательств. Моратория на стремление к миру во всем мире быть не может» (речь на 71-м съезде ассоциации профессиональных ораторов IPA, 1973 год. Выступлению предшествовал Уотергейтский скандал, закончившийся отставкой президента Никсона).
«Страна, требующая нравственного совершенства в своей внешней политике, не добьется ни совершенства, ни безопасности» (цитата из статьи в Foreign Affairs, 1994 год. Глава посвящена политике сдерживания).
О России и Украине
«Парадокс русской истории заключается в постоянной двойственной противоречивости между мессианством и всеподавляющим ощущением уязвимости. Доведенная до предела, эта противоречивость, эта двойственность порождает страх, что, если империя не будет расширяться, она взорвется изнутри» (цитата из книги «Дипломатия», 1994 год).
В 2007 году Киссинджер отмечал: Россия и США взаимодействуют 200 лет — и 50 из них он был активным участником этого процесса. Киссинджер и Владимир Путин встречались более 20 раз. Путин в одной из своих статей упоминал Киссинджера как большого профессионала.
«Я поддерживаю основные интересы и положения американской политики. Но Россия — это великая страна с большой историей, и мне трудно представить международный порядок, в котором Россия не будет в числе крупных игроков» (цитата из интервью ТАСС, 2019 год).
В 2014 году в статье для The Washington Post он советовал Западу признать, что Украина для России «никогда не будет всего лишь одной из зарубежных стран», поскольку история этих двух стран «тесно переплетена». В октябре 2022 года Киссинджер назвал курс на включение Украины в НАТО «немудрым» шагом Соединенных Штатов. В январе 2023 года дипломат изменил свое мнение и заявил, что больше не поддерживает идею о нейтральном статусе Украины.
«До этой войны я был против членства Украины в НАТО, потому что боялся, что начнется именно тот процесс, который мы наблюдаем сейчас. Теперь, когда этот процесс достиг такого развития, идея нейтральной Украины уже не имеет смысла. В конце... она должна получить гарантии от НАТО, в какой бы форме та их ни предоставила. Теперь вступление Украины в НАТО приемлемо» (выступление на форуме в Давосе, 2023 год).