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С 1 декабря только на зимней или всесезонной резине

С 1 декабря только на зимней или всесезонной резине

С 1 декабря автомобилисты могут ездить только на зимней или всесезонной резине. Тех водителей, которые будут ездить на летней резине, привлекут к админответственности, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Период использования зимних шин – с 1 декабря по 1 марта. Чтобы движение на дороге было безопасным, Госавтоинспекция Приднестровья призывает водителей ответственно подойти к этому вопросу.

Когда дело доходит до выбора шин для вашего автомобиля, встает вопрос: выбрать зимние или всесезонные шины. У каждого выбора есть свой набор качеств. Разница между зимней и всесезонной резиной весьма существенная. Рассмотрим их, чтобы лучше понять что больше подойдет в каждой конкретной ситуации.

Зимние шины

Зимние шины предназначены для работы в суровых зимних погодных условиях. Эти шины изготовлены из более мягкой резиновой смеси, обеспечивающей лучшее сцепление на снегу и льду. Они также имеют рисунок протектора, который помогает очищать шины от снега и слякоти, обеспечивая лучшее сцепление с дорогой и устойчивость.

Подчеркнём, что зимние шины рекомендуются для температур ниже 7°C и не предназначены для работы в более теплых условиях. Некоторые водители предпочитают ездить на зимних шинах круглый год, что снижает безопасность и является крайне сомнительным решением с точки зрения экономии средств, поскольку летом зимние шины истираются в несколько раз быстрее, пишет agropiese.md

Всесезонные шины

Чем всесезонная резина отличается от зимней? Всесезонные шины предназначены для круглогодичного использования и обеспечивают достаточную производительность как в жаркую, так и в холодную погоду. Они изготовлены из более твердой резиновой смеси, которая обеспечивает хорошее сцепление с дорогой во влажных условиях и может выдерживать легкий снег. Однако они не предназначены для работы с сильным снегом и льдом, как зимние шины, и их производительность может быть снижена в экстремальных погодных условиях.

Какие из них лучше?

Ответ на этот вопрос зависит от того, где вы живете, и от того, как вы водите машину. Зимняя и всесезонная резина зимой покажут с себя с разной степенью эффективности. Если вы живете в регионе с суровыми зимами, зимние шины — лучший вариант. Они обеспечат лучшее сцепление и устойчивость на снегу и льду, что необходимо для безопасного вождения в зимние месяцы.

Если вы живете в районе с более мягкими зимами, всесезонные шины могут быть лучшим вариантом. Эти шины могут выдерживать различные погодные условия, включая небольшой снег, и обеспечивают достойные характеристики круглый год. Сейчас, по мере глобального изменении климата, в последние годы в Молдове почти не бывает заснеженных зим с длительными низкими температурами. Поэтому покрышки с маркировкой all-season становятся все более востребованными, при том, что зимние шины остаются все еще выбором номер один в нашем регионе.

Важный аргумент в пользу всесезонных шин – экономическая эффективность. С ними не нужно содержать два комплекта шин.

Таким образом, ответ на вопрос что лучше: зимняя резина или всесезонка, лежит в плоскости определения приоритетов. Если для вас важнее ходовые свойства, то стоит остановится на двух комплектах зимней и летней резины. Если для вас важнее финансовая составляющая и у вас спокойный стиль езды, то стоит обратить внимание на всесезонные шины.

Независимо от того, какой тип шин вы выберете, важно убедиться, что ваши шины правильно обслуживаются и что у вас есть хороший комплект шин для условий, с которыми вы сталкиваетесь на дороге.
  • Сегодня, 10:45
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