Действия Болгарии, которая сперва разрешила пролет над своей территорией российского самолета с делегацией на СМИД ОБСЕ, а затем запретила в случае, если на борту окажется Захарова, незаконны, заявила сама официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале, сообщает РИА Новости
Борт министра иностранных дел Сергея Лаврова в ночь на четверг прибыл в Северную Македонию через Грецию. Изначально предполагалось, что полет осуществится через Болгарию, выдавшую разрешение на пролет. Как пояснили РИА Новости в российской делегации, решение вызвано мерой Софии в адрес Захаровой.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала «опасной глупостью», создавшей опасный мировой прецедент, решение властей Болгарии отказать самолету главы МИД РФ Сергея Лаврова в пролете в воздушном пространстве страны в том случае, если она будет находиться на борту, передаёт eadaily.com
«Злобная глупость русофобов дошла до того, что впервые в нашей истории официальные власти запретили находиться в небе не самолету, а человеку в самолёте — так было написано в официальной ноте болгарского МИД: самолёту пролететь над Болгарией можно, а Марии Захаровой в самолёте лететь нельзя. Про то, могу ли я пролететь над Болгарией без самолёта или можно ли воспользоваться для этого космическим пространством, ничего сказано не было», — написала дипломат в своем телеграм-канале.
Как подчеркнула она, «речь идёт не просто о глупости, а об опасной глупости какого-то интригана во властных структурах Болгарии».
Представитель МИД напомнила, что воздушное сообщение регулируется положениями Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года. Согласно документу, территорией государства считаются "сухопутные территории и прилегающие к ним территориальные воды", а воздушное пространство в этот термин не включено.
Именно эти установки должны были обеспечить беспрепятственный полет без посадки над территорией Болгарии вне зависимости от ограничительных мер ЕС, пояснила Захарова. При этом, предупредила она, действия Софии граничат с созданием опасного мирового прецедента, на основе которого Россия может пойти на такие же меры в отношении натовских чиновников, находящихся в "зеркальных стоп-листах".
«Подумали ли болгарские чиновники о том, что к тысячам натовских функционеров, находящимся в наших зеркальных стоп-листах, могут быть применены подобные меры в качестве ответных? А подумали ли они в принципе о создании опасного мирового прецедента? Думаю, нет. Кто дал право неграмотным чиновникам в Софии позорить болгарский народ?" — заключила она.
Польша бойкотирует саммит ОБСЕ из-за участия в нем Лаврова
Глава МИД Польши назвал неприемлемым присутствие делегации из РФ на заседании ОБСЕ в Северной Македонии.
Польша отказалась от участия в очередном заседании совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) из-за решения председательствующей в ОБСЕ Северной Македонии пригласить на встречу российскую делегацию во главе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом заявил глава польского МИД Шимон Шинковский вел Сенк, передает dw.com
"Мы не можем игнорировать тот факт, что министр иностранных дел России будет присутствовать за столом организации, которая стремится создать мир и безопасность в Европе", - цитирует главу польской дипломатии AFP. По словам министра, присутствие Лаврова как представителя страны-агрессора на саммите "неприемлемо".
Встреча министров иностранных дел ОБСЕ пройдет в Скопье с 30 ноября по 1 декабря.