В 2025 году в Приднестровье начнет работать новая система оплаты проезда. Проект был разработан Минэкономразвития. В течение трех лет его обсуждали на различных площадках со всеми заинтересованными сторонами и дорабатывали с учетом пожеланий, сообщает пресс-служба Минэкономразвития ПМР
Как рассказал в ходе интервью первый вице-премьер – министр экономического развития Сергей Оболоник, уже в следующем году начнется подготовка к реализации автоматизированной системой оплаты проезда (АСОП).
Первые изменения коснутся электротранспорта, так как на троллейбусах ездят большинство льготников, и этот вид перевозок не приносит прибыли предприятиям. К слову, на сегодняшний день в Тирасполе и Бендерах курсирует 52 троллейбуса.
«Введение системы будет реализовываться комфортным способом. У нас будет год на подготовку к ее внедрению, что позволит решать возникающие вопросы без рисков и неудобств для наших граждан. АСОП – это не новелла, такой подход существует во многих странах мира. Приднестровье лишь присоединится к этой современной системе. Те, кто бывал в Москве, Петербурге, знают, что россияне активно пользуются картами «Тройка», «Подорожник». У нас это будет реализоваться на более современном уровне, поскольку расчет будет осуществляться картой «Клевер», — рассказал Сергей Оболоник.
Новости о том, что вскоре оплатить проезд в общественном транспорте можно будет картой, вызвала неоднозначную реакцию у граждан. Кто-то считает это прогрессом и перспективным направлением, другие – неудобной и не доступной для всех услугой.
Первый вице-премьер в свою очередь отметил, что по статистике пенсионеров, не обеспеченных банковскими картами, в республике только 23%: 9% из них — городские пенсионеры, порядка 14% — сельские. На первом этапе вспомогательным инструментом при реализации АСОПа запланировано обеспечение картами тех пенсионеров, у которых их нет. Льготным категориям граждан на карту будет возвращаться часть средств от поездки. В целом, проблем с оплатой не будет, так как первое время можно будет рассчитаться и наличными – водитель сам будет фиксировать поездку при помощи терминала, но в таком случае пассажир-льготник не сможет получить кешбэк от поездки. Кроме того, оплатить проезд можно будет при помощи транспортной карты, которую создадут по аналогии с российскими. Такое решение подойдет детям и туристам.
«Цель внедрения АСОПа широка. Первое – это корректный контроль за выручкой от перевозки пассажиров, как и во всех остальных видах коммерческой деятельности. Сейчас система пассажироперевозок администрируется неэффективно, выручка собирается на местах, без учета, пассажиропоток не регистрируется, способ предоставления льготы – устаревший. Второе – точный учет числа пассажиров. Отсутствие данных о корректном актуальном пассажиропотоке не позволяет рационально распределять маршруты. Третье – это система льготирования граждан. Работа в этой части требует серьезной модернизации», — рассказал Сергей Оболоник.
Финансирование государством льгот, по его словам, составляет порядка 36 млн рублей в год – сумма значительная. Что касается перевозок граждан троллейбусами, здесь государство не субсидирует саму льготу, а вынуждено дофинансировать троллейбусные управления, чтобы они могли осуществлять свою деятельность, это также большие деньги. Поэтому оставлять без контроля эту сферу деятельности – недопустимо, считает министр.
Что касается перевозок маршрутными такси, движение денежных потоков здесь не прозрачно, как и выручка, и уплата налогов. Новая система поможет перевозчикам отслеживать реальные доходы и по возможности менять уже давно изношенный автопарк.
АСОП будет работать и при междугородних перевозках. Как отметил Сергей Оболоник, здесь главным принципом внедрения системы будет аккуратность, чтобы не создать дискомфорт у льготных категорий граждан и не нарушать их права. «Актуальность реализации этих нововведений крайне высока. Сейчас наша система перевозки пассажиров находится в депрессивном состоянии. И если не заняться ее модернизацией сейчас, мы можем потерять покрытие по пассажироперевозкам», — отметил министр.
Оплатить проезд можно будет при помощи специального оборудования. В первый год запуска новой системы государство закупит 340 стационарных терминалов. Кондукторы троллейбусов в свою очередь будут иметь переносные терминалы, при помощи которых можно будет как принять оплату, так и проверить, оплатил ли пассажир за проезд при входе. По мере развития АСОП этих терминалов в общественном транспорте республики будет становиться все больше.