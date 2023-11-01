В рабочем кабинете Главы приднестровского государства прошла встреча Президента ПМР Вадима Красносельского с Чрезвычайным и Полномочным Послом Словацкой Республики в РМ Паволом Иваном. Участие в разговоре принял также Министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев, сообщила пресс-служба Президента ПМР.
Павол Иван возглавляет словацкое посольство в Молдове с весны 2022 года. Уже бывал в Приднестровье. С Президентом ПМР встречается впервые.
Приветствуя гостя, Вадим Красносельский отметил конструктивность многолетнего приднестровско-словацкого взаимодействия по различным направлениям, а также упомянул продуктивное участие Словакии в работе формата «Постоянного совещания…». Речь, в частности, шла о периоде председательства этой страны в ОБСЕ в 2019 году. Вадим Красносельский напомнил, что возглавлявший в тот период словацкий МИД Мирослав Лайчак неоднократно бывал в Приднестровье и активно участвовал в работе по наращиванию переговорного процесса, придерживаясь нейтралитета. Важным достижением Президент ПМР считает состоявшееся в год словацкого председательства заседание формата «5+2», даже несмотря на так и не случившееся подписание итогового документа. Немаловажной остается роль Словакии как члена ЕС и сегодня, подчеркнул Вадим Красносельский. Он отметил, что заинтересован узнать мнение представляемой Паволом Иваном страны по широкому спектру вопросов.
Словацкий дипломат в свою очередь заметил, что открыт к диалогу и готов к обсуждению тем различной направленности. Особое внимание решено уделить двусторонним приднестровско-словацким контактам в сфере экономики, культуры, образования. Павол Иван акцентировал внимание на активной внешнеторговой деятельности Приднестровья и Словакии, упомянув таких экономических агентов, как ММЗ и КВИНТ. При этом гость с удовлетворением заметил, что на приднестровском рынке есть продукция словацких производителей. Среди сфер перспективного взаимодействия двух республик назван и туризм. Посол рассказал в ходе беседы, что у него запланированы встречи с представителями Торгово-промышленной палаты ПМР и приднестровского госуниверситета. Павол Иван проинформировал Вадима Красносельского об уже выделенном гранте на строительство спортплощадки в одном из приднестровских сел, а также сообщил о планах будущего года в части предоставления грантовых средств.
Дипломат рассказал о сформированных в Словакии новых парламенте и правительстве, а также о предстоящих президентских выборах. При этом он подчеркнул, что позиция страны остается неизменной в части стремления к урегулированию молдо-приднестровского конфликта исключительно дипломатическими инструментами с учетом интересов обеих сторон. «Мы против того, чтобы механизм переговорного процесса был устранен или ликвидирован», – подчеркнул Павол Иван, выразив надежду на возобновление прямого диалога между Тирасполем и Кишиневом. Посол предложил к обсуждению конкретные предложения.