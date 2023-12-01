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Цены на золото установили новый исторический рекорд

Цены на золото установили новый исторический рекорд
фото: РБК

Цены на золото установили новый исторический рекорд. Стоимость январского фьючерса на золото на бирже CME в моменте выросла на 2,89% — до $2140,7 за унцию. Выше отметки $2100 цена унции золота поднялась впервые в истории. По состоянию на 09:13 мск контракты торговались по цене $2096,1 за унцию (+0,75% к уровню закрытия предыдущей торговой сесиии), передаёт РБК

Котировки подскочили после выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла, отмечает CNBC. Его заявления подкрепили уверенность трейдеров в том, что ставку в США станут снижать в начале следующего года. По данным инструмента FedWatch, трейдеры с вероятностью в 53,4% ждут первого снижения на 25 б.п. уже на мартовском заседании. Наиболее вероятным сценарием рынок сейчас считает снижение ставки ФРС к концу 2024 года до 4–4,25%. В настоящее время она находится на уровне 5,25–5,5%.

Предыдущего максимума цены на золото достигли в 2020 году. По данным Dow Jones Market Data, рекорд был установлен на уровне $2089,2 за унцию, по данным Refinitiv — $2072,5 за унцию, а по данным Bloomberg — $2075,47 за унцию. Еще один скачок цен произошел в марте 2022 года, тогда котировки на локальном максимуме также поднимались выше $2000 за унцию.

Аналитики ожидают, что и в 2024 году цены на золото могут остаться выше $2000 за унцию, достигая новых исторических максимумов, пишет CNBC. Среди факторов в пользу этого — геополитическая неопределенность, вероятное ослабление доллара США и потенциальное снижение процентных ставок.

«Ожидаемое снижение курса доллара США и процентных ставок в 2024 году является ключевым позитивными фактором для золота», — заявил глава отдела рыночной стратегии, исследований в области глобальной экономики и рынков в UOB Хенг Кун Хау. По его прогнозам, к концу 2024 года цены на золото могут достичь $2200 за унцию.

Руководитель отдела стратегий на сырьевых рынках в TD Securities Барт Малек считает, что во втором квартале 2024 года средняя цена золото будет на уровне $2100 за унцию. Главным драйвером роста, по мнению Малека, станут покупки со стороны мировых центральных банков. Согласно недавнему отчету Всемирного совета по золоту (WGC), 24% ЦБ намерены увеличить свои золотые резервы в ближайшие 12 месяцев.

«Если предположить, что тенденция сохранится и мы будем двигаться к историческому среднему значению в размере 40% состава золота в резервах, то это означает, что дополнительно в этот актив поступит $3,2 трлн. Таким образом, рост котировок может составить 25%, что соответствует рекордному уровню $2500 за тройскую унцию», — написали в колонке для «РБК Инвестиций» основатели Abeta Capital Василий Белокрылецкий и Дмитрий Котегов.

Эксперты ожидают, что стоимость золота на конец 2024 года может составить $2175 за унцию, а на конец 2025 года — $2275 за унцию.

  • Вчера, 10:31
  • DTV
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