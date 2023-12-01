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Штраф за езду без прав

Штраф за езду без прав

Как сообщает пресс-служба МВД ПМР авария произошла 2 декабря около пяти вечера на ул. Степная с. Коротное.

Управляла «Сеатом» 31-летняя автоледи, не справилась, выехала за пределы проезжей части и врезалась в дерево.

В момент аварии в салоне автомобиля находились её двое детей, которых женщина перевозила без использования автокресел.

Водитель не пострадала. Детям повезло меньше: четырёхлетний сын получил перелом пальца правой кисти, 6-летней дочке врачи диагностировали сотрясение головного мозга лёгкой степени и закрытую черепно-мозговую травму.

Медики оказали детям необходимую помощь. Госпитализация не понадобилась.

Сотрудники ГАИ в ходе разбирательства установили: водительских прав дама никогда не получала. За управление транспортом не имея на это права, ей грозит штраф. Женщину привлекли к админответственности по п.1 ст. 12.7 КоАП.

Ещё один штраф может грозить за нарушение правил перевозки пассажиров.

Штраф за езду без прав

Штраф за езду без прав
фото: mvdpmr.org
  • Вчера, 10:59
  • DTV
  • Просмотров: 104
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