Как сообщает пресс-служба МВД ПМР авария произошла 2 декабря около пяти вечера на ул. Степная с. Коротное.
Управляла «Сеатом» 31-летняя автоледи, не справилась, выехала за пределы проезжей части и врезалась в дерево.
В момент аварии в салоне автомобиля находились её двое детей, которых женщина перевозила без использования автокресел.
Водитель не пострадала. Детям повезло меньше: четырёхлетний сын получил перелом пальца правой кисти, 6-летней дочке врачи диагностировали сотрясение головного мозга лёгкой степени и закрытую черепно-мозговую травму.
Медики оказали детям необходимую помощь. Госпитализация не понадобилась.
Сотрудники ГАИ в ходе разбирательства установили: водительских прав дама никогда не получала. За управление транспортом не имея на это права, ей грозит штраф. Женщину привлекли к админответственности по п.1 ст. 12.7 КоАП.
Ещё один штраф может грозить за нарушение правил перевозки пассажиров.