Компания JustConsult, оказывающая услуги получения румынского гражданства, утверждает, что из-за законодательных поправок в Румынии около 300 тыс. граждан Молдовы могут лишиться румынских удостоверений личности. Компания планирует подать публичную петицию с требованием аннулировать эти положения, передаёт NM
JustConsult отмечает, что «300 тыс. молдаван с румынским гражданством могут остаться без румынских удостоверений личности». По данным компании, «молдавские граждане, у которых есть румынское гражданство и румынские удостоверения личности, сталкиваются с неправомерными действиями румынских властей».
«После проверки адреса прописки власти конфискуют удостоверение личности, которое необходимо аннулировать. Такие действия приводят к ограничению прав этих граждан, включая право на получение румынского удостоверения личности и право на свободное передвижение», — говорится в заявлении компании.
Как отметили в компании, в этих условиях молдаване с румынским гражданством вынуждены скрывать свои румынские удостоверения личности, опасаясь, что их аннулируют.
«Поправка к законодательству, о которой идет речь, предусматривает, что по одному адресу, указанному в удостоверении личности, может быть зарегистрировано не более десяти человек. Однако полицейские проводят проверки в доме, независимо от числа живущих там людей. Если выясняют, что человек там не живет, то удостоверение личности задерживают для аннулирования», — сказал директор компании Ион Гуштюк.
NM запросил комментарий у представителей Национального агентства по делам гражданства Румынии. Там сообщили, что чуть позже прокомментируют это заявление.
Напомним, что в мае этого года Палата депутатов Румынии приняла проект, согласно которому в Румынии в удостоверениях личности запрещено указывать адресом прописки жилье, в котором зарегистрированы более 10 человек. Это не касается родственников до четвертого колена.
За несоблюдение этой нормы грозит штраф от 75 до 150 румынских леев (от 300 до 600 молдавских леев).
Румынские депутаты также установили, что лица, которые по разным причинам живут по другим адресам, чем те, что указаны в их удостоверении личности, будут обязаны обратиться в государственную службу регистрации лиц для смены адреса или регистрации упоминания места жительства.
В прошлом году МВД Румынии предложило проект, предусматривающий лишение удостоверений личности граждан, если они не смогут доказать, что живут по адресу, указанному в документе. Новые правила признаны ограничить число случаев, когда человек указывает фиктивный адрес проживания в одной квартире. Однако затем проект пересмотрели и отменили положение о лишении удостоверений личности.
По данным румынских властей, в Румынии есть около 100 адресов, по которым зарегистрированы более 1000 граждан. При этом площадь этих квартир не превышает 50-70 квадратных метров.