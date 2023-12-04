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Правительство в ходе очередного заседания внесло дополнения в Правила дорожного движения, которые позволят сотрудникам Госавтоинспекции требовать у водителей предъявления документа, подтверждающего инвалидность. Проект документа представил министр внутренних дел Виталий Нягул, сообщила
пресс-служба Правительства ПМР.
На данный момент в ПДД не закреплена обязанность автовладельца предъявлять документ, подтверждающий факт инвалидности, что затрудняет процесс отождествления лица как льготника. То есть в ситуации, когда автомобиль без специального знака «инвалид», размещен на парковочных местах, отведенных для граждан с особыми потребностями жизнедеятельности, сотрудники ГАИ не могут затребовать пенсионное удостоверение. В то же время установка такого знака является правом, а не обязанностью водителя, что также приводит к неоднозначным ситуациям.
«Такая мера нужна, потому что те парковочные места, отведенные для людей с инвалидностью, как правило занимают абсолютно другие транспортные средства. А потребовать у них подтверждения возможности у сотрудника ГАИ нет, потому что нигде не прописано. Норму нужно поддержать», — выразил мнение Глава Правительства Александр Розенберг.
Также Премьер отметил, что люди с ОВЗ достаточно дисциплинированные и предоставить документ, подтверждающий их статус, не составит труда. Между тем, усилится борьба с нарушителями.
В условиях активной цифровизации предусмотрен и вариант на случай, если все же документа не окажется при водителе. Гражданам предложено самостоятельно обратиться в территориальные подразделения ГАИ для того, чтобы их данные были внесены в базу данных «Атлас». Минздрав не в праве предоставить о пациентах сведения, которые являются врачебной тайной, однако добровольное предоставление информации позволит в полной мере использовать преимущества современных технологий.
Новые Правила дорожного движения вступают в силу со дня, следующего за днем официального опубликования постановления.
Напомним, наклеивать спецсимвол на свой автомобиль могут приднестровцы с I и II группой инвалидности, а также родители или опекуны, которые перевозят граждан с ОВЗ или детей-инвалидов.