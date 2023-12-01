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Дан старт сезону охоты на зайца-русака

Дан старт сезону охоты на зайца-русака
фото из открытых источников

Госслужба экологического контроля и охраны окружающей среды ПМР сообщила об открытии любительской и спортивной охоты на зайца-русака. Сезон стартовал 3 декабря и продлится до 7 января следующего года, сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечают в ведомстве, разрешается ружейная, коллективная охота группами охотников от 5 до 15 человек способом прогона без выставления стрелковой линии.

На зайца-русака установлен единый день охоты – воскресенье, а среда определена как егерский день.

При этом запрещена охота вдоль госграницы на глубину 1 000 метров от линии границы Приднестровья с территорией Украины.

Также нельзя охотиться в одежде, сходной с военной (камуфляже, хаки), без спецодежды повышенной видимости красного, желтого или оранжевого цвета (манишки или накидки поверх одежды).

Помимо этого, госслужба установила ограничения на разрешения, выделяемые на добычу зайца-русака в охотничьих угодьях различных городов и районов республики.

Напомним, что сейчас также продолжается сезон охоты на уток, гусей, пастушковых и куликов. Сезон продлится по 25 февраля 2024 года. Разрешается ружейная охота с подхода, из засады (в том числе с применением чучел и манков).
  • Вчера, 18:58
  • DTV
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