Госслужба экологического контроля и охраны окружающей среды ПМР сообщила об открытии любительской и спортивной охоты на зайца-русака. Сезон стартовал 3 декабря и продлится до 7 января следующего года, сообщает пресс-служба ведомства.
Как отмечают в ведомстве, разрешается ружейная, коллективная охота группами охотников от 5 до 15 человек способом прогона без выставления стрелковой линии.
На зайца-русака установлен единый день охоты – воскресенье, а среда определена как егерский день.
При этом запрещена охота вдоль госграницы на глубину 1 000 метров от линии границы Приднестровья с территорией Украины.
Также нельзя охотиться в одежде, сходной с военной (камуфляже, хаки), без спецодежды повышенной видимости красного, желтого или оранжевого цвета (манишки или накидки поверх одежды).
Помимо этого, госслужба установила ограничения на разрешения, выделяемые на добычу зайца-русака в охотничьих угодьях различных городов и районов республики.
Напомним, что сейчас также продолжается сезон охоты на уток, гусей, пастушковых и куликов. Сезон продлится по 25 февраля 2024 года. Разрешается ружейная охота с подхода, из засады (в том числе с применением чучел и манков).