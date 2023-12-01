В Украине готовят законопроект, который предусматривает вручение повесток по электронной почте и заказным письмом. Президент Украины Владимир Зеленский поручил проработать комплексные решения в рамках изменения правил мобилизации. И вот представитель президента в Верховной раде, член комитета по национальной безопасности и обороне Федор Вениславский заявил, что в парламенте готовится новый законопроект о мобилизации. Зарегистрировать его могут уже на этой неделе, передаёт korrespondent.net
Как будут вручать повестки
В новом законопроекте планируют прописать возможность вручения повестки не только лично под расписку, но и через электронную почту и заказным письмом. Уведомление о передаче заказного письма поступает в почтовый ящик, а уже само письмо с повесткой должны выдать человеку лично в руки представители почтовых служб. Это так называемая публичная повестка.
При этом, по словам Вениславского, в случае с электронной почтой, в Украине уже фактически действует электронный кабинет военнообязанных и призовников, который будет содержать все идентификационные данные.
"Эти нормы должны упростить получение повестки и не разрешать людям злоупотреблять тем, что они якобы не получают повестку и не нарушают закон", - разъяснил он.
При этом авторы законопроекта хотят разрешить вручение повесток не только представителями территориальных центров комплектования, но и органами местного самоуправления и органами исполнительной власти. Это планируют сделать, чтобы уточнить полномочия всех органов власти в вопросе мобилизации, рассказал нардеп.
Вышеперечисленные органы, по его словам, очень часто избегают своих обязанностей насчет мобилизации.
Военный билет с собой
Также для избежания конфликтов во время проведения мобилизационных мероприятий депутаты хотят обязать военнообязанных в период военного положения кроме документа, удостоверяющего личность, постоянно иметь при себе документ о пребывании на военном учете и предъявлять эти документы для представителей ТЦК. “Это делается для того, чтобы не приходилось подключать полицию для вручения повестки и минимизировать риски возможных конфликтных ситуаций”, - отметил Вениславский.
Учеба и мобилизация
Если законопроект вступит в силу, то право на отсрочку от призыва будут иметь только лица, получающие следующий уровень образования – “например, если после магистерской степени человек идет на аспирантуру”.
“То есть лица, которые после одного высшего образования получают второе высшее образование – того же уровня или низшего уровня – для них отсрочки не будет”, - отметил Вениславский.
Мобилизация чиновников
Электронная петиция о мобилизации чиновников, которую подал подозреваемый в госизмене нардеп Александр Дубинский, набрала необходимое количество голосов.
Петиция набрала 25 416 голосов из 25 тысяч необходимых. В обращении к главе украинского государства требуют определить как безотлагательные законопроекты, которые будут способствовать справедливой мобилизации граждан, в частности, народных депутатов и государственных служащих Украины.
"В связи со специфическим графиком заседаний Верховной Рады Украины во время военного положения невозможно определить, когда эти законопроекты будут рассмотрены. Однако мы призываем немедленно рассмотреть эти законодательные инициативы, чтобы ускорить победу и уменьшить социальное напряжение", - говорится в петиции.