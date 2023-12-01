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Установлены цены на муку и хлеб в 2024 году в Приднестровье

Установлены цены на муку и хлеб в 2024 году в Приднестровье
фото из открытых источников

Министерство экономического развития Приднестровья установило на 2024 год предельные отпускные цены на муку пшеничную (хлебопекарную) первого и второго сортов, хлеб и хлебобулочные изделия из муки пшеничной (хлебопекарной) первого и (или) второго сортов. Прейскурант согласован с Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР, информирует NewsPMR.Com

Предельные отпускные цены на муку пшеничную (хлебопекарную) первого и второго сортов на 2024 год:

1. Мука пшеничная, первый сорт – 5 318 руб. ПМР за тонну.

2. Мука пшеничная, второй сорт – 4 392 руб. ПМР за тонну.

Предельные отпускные цены на хлеб и хлебобулочные изделия из муки пшеничной (хлебопекарной) I и II сортов на 2024 год:

1. Хлеб и хлебобулочные изделия из муки пшеничной первого сорта – 7,84 руб. ПМР за килограмм:

- булка «Славянская», подовая, производства ЗАО «Тираспольский хлебокомбинат»;

- хлеб «Пшеничный», подовый, производства ОАО «Бендерский хлеб»;

- хлеб пшеничный, подовый, производства ЗАО «Рыбницкий хлебокомбинат».

2. Хлеб и хлебобулочные изделия из смеси муки пшеничной первого и второго сортов – 7,10 руб. ПМР за килограмм:

- булка «Столовая», подовая, производства ЗАО «Тираспольский хлебокомбинат»;

- хлеб «Сельский», подовый, производства ОАО «Бендерский хлеб».

Предельные отпускные цены действуют с 1 января по 31 декабря 2024 года включительно.

  • Сегодня, 10:38
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