Министерство экономического развития Приднестровья установило на 2024 год предельные отпускные цены на муку пшеничную (хлебопекарную) первого и второго сортов, хлеб и хлебобулочные изделия из муки пшеничной (хлебопекарной) первого и (или) второго сортов. Прейскурант согласован с Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР, информирует NewsPMR.Com
Предельные отпускные цены на муку пшеничную (хлебопекарную) первого и второго сортов на 2024 год:
1. Мука пшеничная, первый сорт – 5 318 руб. ПМР за тонну.
2. Мука пшеничная, второй сорт – 4 392 руб. ПМР за тонну.
Предельные отпускные цены на хлеб и хлебобулочные изделия из муки пшеничной (хлебопекарной) I и II сортов на 2024 год:
1. Хлеб и хлебобулочные изделия из муки пшеничной первого сорта – 7,84 руб. ПМР за килограмм:
- булка «Славянская», подовая, производства ЗАО «Тираспольский хлебокомбинат»;
- хлеб «Пшеничный», подовый, производства ОАО «Бендерский хлеб»;
- хлеб пшеничный, подовый, производства ЗАО «Рыбницкий хлебокомбинат».
2. Хлеб и хлебобулочные изделия из смеси муки пшеничной первого и второго сортов – 7,10 руб. ПМР за килограмм:
- булка «Столовая», подовая, производства ЗАО «Тираспольский хлебокомбинат»;
- хлеб «Сельский», подовый, производства ОАО «Бендерский хлеб».
Предельные отпускные цены действуют с 1 января по 31 декабря 2024 года включительно.