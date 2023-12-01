Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Николаевич Красносельский накануне подписал два указа – №468 и №469. Первый – о помиловании, второй – об отклонении ходатайств о помиловании, сообщает newspmr
Указом №468 «О помиловании» постановляется:
На основании ходатайств осужденных, в соответствии с пунктом 2 статьи 63 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, руководствуясь принципами гуманности, в целях предоставления дополнительной возможности для становления на путь исправления:
- освободить от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы – четверых осужденных.
Среди амнистированных четверо мужчин – 1979, 1980, 1987 и 1989 годов рождения.
- сократить на 1/2 неотбытую часть наказания, назначенного по приговору суда – шестерым осужденным.
Среди амнистированных четверо мужчин – 1974, 1983, 1987 и 1994 года рождения, а также две женщины – обе 1989 года рождения.
Указом №469 «Об отклонении ходатайств о помиловании» постановляется:
На основании ходатайств осужденных, в соответствии с пунктом 2 статьи 63 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, с учётом характера, степени общественной опасности совершённых преступлений, а также мнения учреждений исполнения наказаний – отклонить ходатайства о помиловании 35 осужденным.
Если подытожить оба указа: - из 45 поданных прошений только 10 удовлетворены полностью или частично (22%) и 35 – отклонены (78%); - среди амнистированных – две женщины (20% от общего числа удовлетворенных прошений), а среди отклоненных – четыре женщины (11% от общего числа отклоненных прошений).