Dnestr.TV

 
0

В России школьникам запретят использовать телефоны на уроках

В России школьникам запретят использовать телефоны на уроках
фото: ТАСС/URA.RU/Екатерина Сычкова

Госдума РФ одобрила в окончательном чтении проект изменений в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», согласно которым школьникам запретят использовать мобильные телефоны во время уроков, кроме ситуаций, связанных с опасностью для жизни и здоровья, а также предусмотренных программой случаев. Карточка документа опубликована в электронной базе Думы. Теперь законопроект должен одобрить Совфед, сообщает РБК

«Реализация данного положения позволит минимизировать факторы отвлечения внимания обучающихся во время проведения учебных занятий», — говорится в пояснительной записке.

Законопроект также устанавливает «ряд изменений, направленных на повышение авторитета педагогической профессии» и усиливает «главенствующую роль педагога в процессе обучения и воспитания в образовательной организации».

«Для экстренной связи телефон, конечно, может присутствовать у ребенка или просто для связи с родителями на перемене. Все, что касается учебного процесса и учебной программы, — без телефонов», — пояснил министр просвещения Сергей Кравцов. Он, однако, уверял, что «речь не идет ни о каких запретах».

Соавтор закона Ольга Казакова отметила, что документ не уточняет, где школьники будут должны оставлять телефоны — в раздевалке, фойе, классе или других местах, это должны определить сами педагоги вместе с родителями.

«Принятие закона повысит авторитет учителя, будет способствовать живому общению в классе», — считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Общий запрет на использование мобильных телефонов на уроках Минпросвещения ввело с 1 сентября 2022 года.

Предполагается, что закон (№470837-8) после принятия его Советом Федерации и подписания Президентом вступит в силу 1 сентября 2024 года.
  • Сегодня, 19:47
  • DTV
  • Просмотров: 11
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Заседание Правительства: изменен экономически обоснован ...
  • Никогда не пытайтесь сдержаться при чихании. Вот почему
  • Приднестровские бадминтонисты завоевали бронзовые медал ...
  • Какую технику нельзя подключать к удлинителям
  • Молдова вырыла окопы на территории, граничащей с Придне ...
  • Пожар на центральном рынке в Бендерах
  • Администрация МУП «Бендерырынокторг» информирует о граф ...
  • В ПМР могут ввести ответственность за незаконную деятел ...
  • Искусственный интеллект счел подделкой фото лунной мисс ...
  • Бендерский рынок работает в изменённом формате

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Заседание Правительства: изменен экономически обоснован ...
  • Никогда не пытайтесь сдержаться при чихании. Вот почему
  • Приднестровские бадминтонисты завоевали бронзовые медал ...
  • Какую технику нельзя подключать к удлинителям
  • Молдова вырыла окопы на территории, граничащей с Придне ...
  • Пожар на центральном рынке в Бендерах
  • Администрация МУП «Бендерырынокторг» информирует о граф ...
  • В ПМР могут ввести ответственность за незаконную деятел ...
  • Искусственный интеллект счел подделкой фото лунной мисс ...
  • Бендерский рынок работает в изменённом формате
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна