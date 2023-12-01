Во втором окончательном чтении принят законопроект Правительства, расширяющий перечень мест, в которых запрещается курение табака. В него включены парки и скверы, остановки городского и пригородного общественного транспорта, а также суда речного транспорта, которые осуществляют пассажирские перевозки, сообщает пресс-служба ВС ПМР.
Поправки ко второму чтению прокомментировал председатель профильного парламентского Комитета по социальной политике и здравоохранению Сергей Чебан.
«Были большие споры о том, где границы остановок. У нас они четко не определены. Поэтому Комитет нашел самый простой и очевидный вариант – запрещено курить под навесами остановок», – сказал парламентарий.
Изменения и дополнения внесли в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий курения табака и иных никотиносодержащих смесей без содержания табака».
За нарушение установленных норм в Кодексе об административных правонарушениях ПМР (ст.6.25) предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 10 до 20 РУ МЗП (от 184 до 368 рублей).
А как привлечь нарушителя к ответственности и где еще нельзя курить, читайте в чек-листах пресс-службы парламента.
Новые нормы вступят в силу через 14 дней после подписания главой государства и официального опубликования.