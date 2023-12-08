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Сейм Польши вынес вотум недоверия правительству Моравецкого

Сейм Польши вынес вотум недоверия правительству Моравецкого
фото: Kacper Pempel / Reuters

Сейм Польши вынес вотум недоверия правительству премьер-министра Матеуша Моравецкого. Об этом сообщил польский портал Onet

За вотум доверия выступили 190 польских депутатов, против проголосовали 266, воздержавшихся не было, передаёт kommersant.ru

Как ожидается, оппозиционная коалиция Польши, состоящая из «Гражданской коалиции», «Третьего пути» и «Новых левых», выдвинет кандидатом на должность премьер-министра Дональда Туска. По итогу парламентских выборов оппозиция получила большинство депутатских мандатов. RMF24 пишет, что Сейм проголосует за господина Туска сегодня вечером.

На прошедших 15 октября выборах правящая партия «Право и справедливость» набрала 35,38% голосов, лишившись большинства в парламенте. Второе место заняла оппозиционная «Гражданская платформа» во главе с Дональдом Туском, набрав 30,7%, третье — правоцентристская партия «Третий путь» (14,4%), четвертое — «Новые левые» (8,61%).

Президент Анджей Дуда, представитель «Права и справедливости», сразу после подведения итогов голосования сообщил, что первым право сформировать правительство получит Матеуш Моравецкий. 27 ноября он принял присягу.

Сейм Польши проголосовал за назначение Дональда Туска премьер-министром, пишет kommersant

Сейм Польши на заседании 11 декабря избрал Дональда Туска на должность премьер-министра страны. Его кандидатуру поддержала коалиция партий, обладающая большинством голосов в нижней палате парламента: за проголосовали 248 депутатов, против — 201, никто не воздержался, передает PAP.

Сейм Польши вынес вотум недоверия правительству Моравецкого
фото: pap.pl, Дональд Туск

  • Вчера, 20:09
  • DTV
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