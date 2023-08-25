В Торгово-промышленной палате подвели итоги конкурса «Приднестровское качество - 2023». Продукция практически всех предприятий, участвовавших в этот раз, получила очень высокие баллы.
Как отмечает пресс-служба Торгово-промышленной палаты, всего в финал конкурса «Приднестровское качество» прошли 57 участников. Они представляют различные сферы деятельности экономики. Так, в категории «Продовольственные товары» заявились 21 участник, «Непродовольственные товары» — 17.
18 компаний жюри оценивало в категории «Услуги», 3 – «Внедрение новых технологий».
Особо экспертные комиссии выделили старожилов – предприятия, которые участвовали во всех конкурсах начиная с момента их запуска 21 год назад. Это ЗАО «Тиротекс», ЗАО ТВКЗ KVINT, ОАО «Флоаре» и ЗАО «Обувная фирма "Тигина"».
Были и те, кто представил свою продукцию одновременно в двух номинациях. Среди них: «ТираМед», ООО «Авто-Рэд», «Спрос», «Динисалл» и «Фиальт-Агро», Тираспольский хлебокомбинат, Бендерский пивоваренный завод, СООО «ЕРОДАЛС».
фото: tiraspol.ru
Две компании ООО «РИСТ» и «Лендер Агроприм» успели отметиться даже в 3-х номинациях сразу.
Церемония награждения лауреатов XXI Республиканского конкурса «Приднестровское качество - 2023» состоится 15 декабря.