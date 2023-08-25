Dnestr.TV

 
0

Подведены итоги конкурса «Приднестровское качество - 2023»

Подведены итоги конкурса «Приднестровское качество - 2023»
фото: ТПП ПМР

В Торгово-промышленной палате подвели итоги конкурса «Приднестровское качество - 2023». Продукция практически всех предприятий, участвовавших в этот раз, получила очень высокие баллы.

Как отмечает пресс-служба Торгово-промышленной палаты, всего в финал конкурса «Приднестровское качество» прошли 57 участников. Они представляют различные сферы деятельности экономики. Так, в категории «Продовольственные товары» заявились 21 участник, «Непродовольственные товары» — 17.

Ещё 6 представили продукцию производственно-технического назначения, 11 – промышленные потребительские товары.

18 компаний жюри оценивало в категории «Услуги», 3 – «Внедрение новых технологий».

Особо экспертные комиссии выделили старожилов – предприятия, которые участвовали во всех конкурсах начиная с момента их запуска 21 год назад. Это ЗАО «Тиротекс», ЗАО ТВКЗ KVINT, ОАО «Флоаре» и ЗАО «Обувная фирма "Тигина"».

Были и те, кто представил свою продукцию одновременно в двух номинациях. Среди них: «ТираМед», ООО «Авто-Рэд», «Спрос», «Динисалл» и «Фиальт-Агро», Тираспольский хлебокомбинат, Бендерский пивоваренный завод, СООО «ЕРОДАЛС».

Подведены итоги конкурса «Приднестровское качество - 2023»

Подведены итоги конкурса «Приднестровское качество - 2023»
фото: tiraspol.ru

Две компании ООО «РИСТ» и «Лендер Агроприм» успели отметиться даже в 3-х номинациях сразу.

Церемония награждения лауреатов XXI Республиканского конкурса «Приднестровское качество - 2023» состоится 15 декабря.
  • Вчера, 20:20
  • DTV
  • Просмотров: 56
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Какую технику нельзя подключать к удлинителям
  • Молдова вырыла окопы на территории, граничащей с Придне ...
  • Пожар на центральном рынке в Бендерах
  • Администрация МУП «Бендерырынокторг» информирует о граф ...
  • Искусственный интеллект счел подделкой фото лунной мисс ...
  • Бендерский рынок работает в изменённом формате
  • Авто, освобожденные от сбора-виньетки: можно ли их пере ...
  • Чебан: Приднестровье получит российский газ при останов ...
  • МУП «Бендерырынокторг» информирует: рынок работает в из ...
  • Парликов: "Газпром" юридически не может взыскать декл ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Какую технику нельзя подключать к удлинителям
  • Молдова вырыла окопы на территории, граничащей с Придне ...
  • Пожар на центральном рынке в Бендерах
  • Администрация МУП «Бендерырынокторг» информирует о граф ...
  • Искусственный интеллект счел подделкой фото лунной мисс ...
  • Бендерский рынок работает в изменённом формате
  • Авто, освобожденные от сбора-виньетки: можно ли их пере ...
  • Чебан: Приднестровье получит российский газ при останов ...
  • МУП «Бендерырынокторг» информирует: рынок работает в из ...
  • Парликов: "Газпром" юридически не может взыскать декл ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна