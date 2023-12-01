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"Если дружба закончилась, значит её и не было"

"Если дружба закончилась, значит её и не было"
фото из открытых источников

Как сообщила пресс-служба МВД ПМР в дежурную часть тираспольской милиции поступило сообщение медиков: в хирургическое отделение РКБ был доставлен 19-летний пациент с колото-резаными ранами в области лица и грудной клетки. Всего их было восемь.

В ходе разбирательства выяснилось: находясь по месту жительства, пострадавший получил ранения от друга. Накануне товарищи гуляли и общались всю ночь, выясняли отношения. В последнее время между ними были разногласия и недопонимание. Под утро, как показалось потерпевшему, все обиды и недомолвки оставили позади и даже примирились. Но "друг" напал на него, а после сбежал с места преступления и попытался избавиться от улик.

Оперативникам понадобилось около суток, чтобы выйти на его след.

Пострадавший остался жив. После выписки из больницы ему предстоит серьёзный курс восстановления зрения повреждённого глаза.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

  • Вчера, 20:38
  • DTV
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