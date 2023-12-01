По информации аналитиков EastFruit, резкий всплеск спроса на мандарины турецкого производства отмечался на уходящей неделе, что привело к росту расценок на транспортировку продукции. Другой неприятной новостью для покупателей стали дожди в регионе Мерсин, которые привели к задержкам в уборке и отгрузке мандарина и способствовали росту цен на эти фрукты.
По словам международного эксперта по плодоовощной торговле Федора Рыбалко, в настоящее время садоводы Турции продают мандарины по $0,30-0,35 долларов США за кг, а после доработки готовые к экспорту мандарины предлагаются в среднем по 55 центов США. Однако дальнейший рост цен на эти фрукты нельзя исключить.
Поскольку Турция является крупнейшим в мире экспортёром мандарина, эта ситуация не могла отразиться на ценах в регионе. В странах Восточной Европы цены на свежий мандарин за последние недели повысились достаточно существенно. Больше всего выросли цены в Украине – в среднем на 30%. В Молдове цены на мандарин выросли на 11% за последние две недели.
Для Турции крупнейшими рынками сбыта мандарина являются россия, Ирак и Украина. При этом поставки турецкого мандарина в страны ЕС достаточно ограничены, с наибольшими объёмами приходящимся на Румынию и Польшу.
При этом цены на мандарин в Центральной Азии имеют негативную тенденцию и значительно ниже, чем в Восточной Европе. Дело в том, что на этом рынке наблюдается активная экспансия Пакистана, который предлагает продукцию по значительно более низкой цене, что позволяет этой стране вытеснять конкурентов: Китай и Турцию.