С 2025 года Молдова перейдет на новую Индивидуальную партнерскую программу с НАТО (Individually Tailored Partnership Programme — ITPP). Это связано с реформированием партнерских отношений НАТО с третьими странами. А до тех пор Молдова продлит на год Индивидуальный план партнерства с НАТО (Individual partnership action plan — IPAP) — главный документ, кооперирующий сотрудничество республики с Альянсом. Об этом говорится в подготовленном правительством решении, которое кабмин рассмотрит на заседании 13 декабря, передаёт newsmaker.md
Как говорится в проекте решения, Молдова еще на год продлит Индивидуальный план партнерства с НАТО. Но затем начнет действовать другая программа.
«НАТО начало процесс реформирования партнерских отношений, внедряя концепцию „Один партнер — один план“. Это предусматривает объединение программ и инструментов сотрудничества Североатлантического альянса с каждым государством-партнером в единую структуру через разработку новой Индивидуальной партнерской программы (ITPP)», — говорится в информационной записке к документу.
Согласно этой же записке, цель реформы — «повысить согласованность и эффективность партнерских отношений НАТО, внести большую ясность в информацию о целях и планируемых действиях в рамках двустороннего сотрудничества, устранить дублирование между различными программами и инструментами сотрудничества».
Таким образом, в соответствии с новой концепцией реформирования партнерства НАТО, Молдова должна перейти от IPAP и Процесса планирования и анализа (PARP) к ITPP. Новую программу партнерства будут составлять на 4 года. В отношении Молдовы она начнет действовать с 2025 года.
В связи с этим НАТО предложило продлить срок действия нынешней программы с Молдовой до 2025 года. Как подчеркнули в информационной записке к документу, в продленной программе ничего не изменится. Ее лишь нужно будет согласовать и утвердить членам НАТО и Молдове.
Напомним, в начале 2022 года Молдова утвердила индивидуальный план сотрудничества с НАТО на 2022-2023 гг. В плане отмечено, что Молдова будет проводить политические консультации со странами НАТО на всех уровнях по вопросам внешней политики и безопасности, по ситуации в регионе, а также по продвижению реформ, «особенно тех, которые связаны с политикой „эффективного госуправления“, гендерной инклюзивности и модернизации сектора безопасности и обороны».
Отдельно в плане выделено решение приднестровского вопроса. В нем говорится о необходимости активизации переговоров в формате «5+2» и о выводе российских войск с территории Молдовы. Кроме того, отмечается важность «продолжать усилия, направленные на преобразование нынешней миротворческой операции в многонациональную гражданскую миссию с международным мандатом», пишет newsmaker.md
Кроме этого, в индивидуальном плане отмечены мероприятия борьбы с терроризмом и киберпреступностью.