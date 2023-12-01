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Google назвала самые популярные запросы в Украине

Google назвала самые популярные запросы в Украине
иллюстрация / REUTERS

Поисковик Google представил рейтинг самых популярных запросов среди украинских пользователей за 2023 год.

В категории "Покупка" оказались, в частности, генераторы, йодид калий и iPhone 15, говорится в блоге сервиса, сообщает delo.ua

Больше всего украинцы указывали следующие запросы:

Карта воздушных тревог
График отключения света
Пригожин
ChatGPT
Оппенгеймер
Deep State
Израиль
Соледар
Каховская ГЭС
Евровидение 2023

Топовыми в категории "Покупка" стали:

Калий йодид
Генератор
Укрзализныця билеты онлайн
Айфон 15
Повербанк
Нимесил
Аэрогриль
Старлинк
20 гривен к годовщине войны
Лампа на аккумуляторе

В прошлом году генератор, повербанк, калий йодид и Starlink также были в этой категории, но на первом, шестом, девятом и десятом местах соответственно.
  • Вчера, 21:26
  • DTV
  • Просмотров: 48
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