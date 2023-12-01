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В Дубоссарском районе перевернулись два автомобиля

В Дубоссарском районе перевернулись два автомобиля
фото: mvdpmr

ДТП, в результате которых автомобили перевернулись, произошли 13 декабря утром с разницей примерно 40 минут, сообщила пресс-служба МВД ПМР.

В обоих случаях водители не справились с управлением на скользкой дороге, отмечают в ГАИ.

Около 8 утра недалеко от поворота на с. Гармацкое (это автодорога Тирасполь – Каменка) «Опель», которым управлял 29-летний мужчина, занесло, и спустя мгновение он перевернулся. Водитель не пострадал.

Буквально через 40 минут в с. Дойбаны-1, на ул. Ленина, перевернулся «Хёндай». За рулём находился 22-летний молодой человек. Он не пострадал.

По обоим фактам ДТП инспекторы отделения ГАИ Дубоссарского РОВД проводят разбирательства.

В Дубоссарском районе перевернулись два автомобиля

В Дубоссарском районе перевернулись два автомобиля
фото: mvdpmr
  • Сегодня, 19:13
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