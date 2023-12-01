Dnestr.TV

 
0

На Украине депутат взорвал гранаты во время сессии сельсовета

На Украине депутат взорвал гранаты во время сессии сельсовета
фото: Виталий Аньков/РИА Новости

В Закарпатской области депутат взорвал гранаты во время заседания Керецковского сельсовета, в результате чего пострадали 26 человек, сообщили в МВД Украины. При этом 26 человек — численность всего сельсовета, сообщает РБК

Шесть человек находятся в тяжелом состоянии. Медики пытаются реанимировать депутата, который взорвал гранату, уточнили в ведомстве.

Взорвавший гранаты в Керецковском сельсовете в Закарпатской области на западе Украины является депутатом от пропрезидентской партии "Слуга народа". Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, сообщил ТАСС

"Депутат Керецковского сельского совета от партии "Слуга народа" Сергей Батрин во время заседания взорвал гранаты", - приводит Гончаренко подробности инцидента в своем Telegram-канале.

По его словам, сельсовет в тот момент рассматривал вопрос принятия бюджета на 2024 год. На видео, которое опубликовал Гончаренко, видно, как депутат зашел на заседание. Оно проходило в небольшом помещении. Несколько секунд он молча стоял у двери, пока его коллеги вели активную дискуссию. Один из участников заседания спрашивал, можно ли ему высказаться. Тогда депутат несколько раз прокричал: "А можно я?". После этого он поочередно бросил на пол несколько гранат. Далее на видео раздаются три взрыва и крики.

Национальная полиция Украины также опубликовала видео взрывов в своем телеграм-канале. По последним данным МВД, в результате ранения получили 26 человек, а депутата реанимируют врачи. По данным СМИ, он 1969 года рождения.

На Украине депутат взорвал гранаты во время сессии сельсовета
фото-коллаж: unian.net

До чрезвычайного происшествия депутат требовал, чтобы был озвучен отчет по бюджету на этот год, а потом уже принимался финансовый документ на 2024-й, пишет "Закарпаття 24" в Telegram, ссылаясь на сведения источника, передает unian.net

По данным собеседника, Батрин также "ссорился с коллегами насчет выделения во время войны сельскому голове надбавку в 50% и ежемесячную премию в 100% от оклада". Журналисты добавили, что, предположительно, этот вопрос возмутил депутата, поскольку он сначала не захотел признавать удовлетворительной работу главы сельсовета.

"...Но коллеги не приняли его претензии и аргументы. Мужчина вышел еще с одним депутатом и вернулся сам через две минуты уже с тремя гранатами, которые бросил на пол...", - отмечается на канале.

Ранее депутат записал видео, в котором рассказывал, как "распиливают" местный бюджет, и призвал людей не быть равнодушными и отстаивать свои права.
  • Сегодня, 20:10
  • DTV
  • Просмотров: 25
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Какую технику нельзя подключать к удлинителям
  • Молдова вырыла окопы на территории, граничащей с Придне ...
  • Пожар на центральном рынке в Бендерах
  • Администрация МУП «Бендерырынокторг» информирует о граф ...
  • Искусственный интеллект счел подделкой фото лунной мисс ...
  • Бендерский рынок работает в изменённом формате
  • Авто, освобожденные от сбора-виньетки: можно ли их пере ...
  • Чебан: Приднестровье получит российский газ при останов ...
  • МУП «Бендерырынокторг» информирует: рынок работает в из ...
  • Парликов: "Газпром" юридически не может взыскать декл ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Какую технику нельзя подключать к удлинителям
  • Молдова вырыла окопы на территории, граничащей с Придне ...
  • Пожар на центральном рынке в Бендерах
  • Администрация МУП «Бендерырынокторг» информирует о граф ...
  • Искусственный интеллект счел подделкой фото лунной мисс ...
  • Бендерский рынок работает в изменённом формате
  • Авто, освобожденные от сбора-виньетки: можно ли их пере ...
  • Чебан: Приднестровье получит российский газ при останов ...
  • МУП «Бендерырынокторг» информирует: рынок работает в из ...
  • Парликов: "Газпром" юридически не может взыскать декл ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна