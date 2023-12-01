В Закарпатской области депутат взорвал гранаты во время заседания Керецковского сельсовета, в результате чего пострадали 26 человек, сообщили в МВД Украины. При этом 26 человек — численность всего сельсовета, сообщает РБК
Шесть человек находятся в тяжелом состоянии. Медики пытаются реанимировать депутата, который взорвал гранату, уточнили в ведомстве.
Взорвавший гранаты в Керецковском сельсовете в Закарпатской области на западе Украины является депутатом от пропрезидентской партии "Слуга народа". Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, сообщил ТАСС
"Депутат Керецковского сельского совета от партии "Слуга народа" Сергей Батрин во время заседания взорвал гранаты", - приводит Гончаренко подробности инцидента в своем Telegram-канале.
По его словам, сельсовет в тот момент рассматривал вопрос принятия бюджета на 2024 год. На видео, которое опубликовал Гончаренко, видно, как депутат зашел на заседание. Оно проходило в небольшом помещении. Несколько секунд он молча стоял у двери, пока его коллеги вели активную дискуссию. Один из участников заседания спрашивал, можно ли ему высказаться. Тогда депутат несколько раз прокричал: "А можно я?". После этого он поочередно бросил на пол несколько гранат. Далее на видео раздаются три взрыва и крики.
Национальная полиция Украины также опубликовала видео взрывов в своем телеграм-канале. По последним данным МВД, в результате ранения получили 26 человек, а депутата реанимируют врачи. По данным СМИ, он 1969 года рождения.
фото-коллаж: unian.net
До чрезвычайного происшествия депутат требовал, чтобы был озвучен отчет по бюджету на этот год, а потом уже принимался финансовый документ на 2024-й, пишет "Закарпаття 24" в Telegram, ссылаясь на сведения источника, передает unian.net
По данным собеседника, Батрин также "ссорился с коллегами насчет выделения во время войны сельскому голове надбавку в 50% и ежемесячную премию в 100% от оклада". Журналисты добавили, что, предположительно, этот вопрос возмутил депутата, поскольку он сначала не захотел признавать удовлетворительной работу главы сельсовета.
"...Но коллеги не приняли его претензии и аргументы. Мужчина вышел еще с одним депутатом и вернулся сам через две минуты уже с тремя гранатами, которые бросил на пол...", - отмечается на канале.
Ранее депутат записал видео, в котором рассказывал, как "распиливают" местный бюджет, и призвал людей не быть равнодушными и отстаивать свои права.