Глава приднестровского государства Вадим Красносельский подписал два указа: №481 «О призыве на военную службу в 2024 году граждан, не пребывающих в запасе» и №482 «О призыве на военную службу в 2024 году граждан, зачисленных в запас с присвоением воинского звания офицера».
Призыв граждан на военную службу в Приднестровье начнётся с 12 января и будет осуществляться в течение 2024 календарного года, информирует NewsPMR
Указ №481 «О призыве на военную службу в 2024 году граждан, не пребывающих в запасе» предписывает:
1. Призвать на военную службу в Вооруженные силы ПМР, пограничные и внутренние войска граждан мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, подлежащих призыву на военную службу в связи с утратой ими права на отсрочку от призыва на военную службу, а также граждан, подлежащих призыву на военную службу и привлеченных (привлекаемых) к ответственности за нарушение правил воинского учета. Призыв осуществлять в течение 2024 календарного года. 2. Увольнение призванных на военную службу граждан, указанных в пункте 1 настоящего Указа, осуществлять по истечении установленных сроков военной службы по призыву.
Указ №482 «О призыве на военную службу в 2024 году граждан, зачисленных в запас с присвоением воинского звания офицера» предписывает:
1. Призвать на военную службу в Вооруженные силы ПМР и в иные войска и органы государственной власти Приднестровской Молдавской Республики, в которых законодательством ПМР установлена военная служба, граждан мужского пола в возрасте до 30 лет включительно, окончивших государственные организации высшего профессионального образования и зачисленных в запас с присвоением воинского звания офицера.
2. Призыв на военную службу граждан, указанных в пункте 1 настоящего Указа, осуществлять в течение 2024 календарного года по мере необходимости комплектования офицерами воинских частей и подразделений.
3. Министерству обороны ПМР обеспечить назначение призванных на военную службу граждан, указанных в пункте 1 настоящего Указа, на должности, соответствующие их военно-учетным или гражданским специальностям, родственным соответствующим военно-учетным специальностям.
4. Увольнение в запас военнослужащих, указанных в пункте 1 настоящего Указа, из Вооруженных сил ПМР и из иных войск и органов государственной власти Приднестровской Молдавской Республики, в которых законодательством ПМР установлена военная служба, осуществить по истечении установленных сроков военной службы по призыву.
Контроль за исполнением обоих указов возложен персонально на министра обороны Приднестровской Молдавской Республики.