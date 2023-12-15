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Германия приняла закон, который позволит сократить число беженцев из Молдовы и Грузии

Германия приняла закон, который позволит сократить число беженцев из Молдовы и Грузии
фото: Sputnik / Igor Zarembo

Бундесрат (верхняя палата парламента федеральных земель Германии) принял законопроект, который относит Молдову и Грузию к категории "безопасных стран происхождения", сообщает md.sputniknews

По информации немецкого журнала Spiegel, этот шаг направлен на ограничение растущего числа лиц, ищущих убежища.

Предполагается, что в странах, признанных безопасными, как правило, нет преследований, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и их жителям не грозит серьезный ущерб.

"Таким образом, ходатайство о предоставлении убежища может быть отклонено с большей легкостью", – говорится в немецком издании.

Безопасными странами происхождения Германия признает государства Евросоюза, Гану, Сенегал, Боснию и Герцеговину, Сербию, Северную Македонию, Албанию, Косово и Черногорию. Теперь этот список пополнен Молдовой и Грузией.

По информации уполномоченного от федерального правительства по миграционным соглашениям Йоахима Стампа, на сегодняшний день более 15% заявлений о предоставлении убежища, отклоненных Германией, поступают от граждан Грузии и Молдовы.

Он убежден, что при помощи миграционных соглашений Германия сможет улучшить сотрудничество с этими странами, а также сократить нелегальную миграцию, отмечает Spiegel.

  • Сегодня, 20:48
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