Бундесрат (верхняя палата парламента федеральных земель Германии) принял законопроект, который относит Молдову и Грузию к категории "безопасных стран происхождения", сообщает md.sputniknews
По информации немецкого журнала Spiegel, этот шаг направлен на ограничение растущего числа лиц, ищущих убежища.
Предполагается, что в странах, признанных безопасными, как правило, нет преследований, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и их жителям не грозит серьезный ущерб.
"Таким образом, ходатайство о предоставлении убежища может быть отклонено с большей легкостью", – говорится в немецком издании.
Безопасными странами происхождения Германия признает государства Евросоюза, Гану, Сенегал, Боснию и Герцеговину, Сербию, Северную Македонию, Албанию, Косово и Черногорию. Теперь этот список пополнен Молдовой и Грузией.
По информации уполномоченного от федерального правительства по миграционным соглашениям Йоахима Стампа, на сегодняшний день более 15% заявлений о предоставлении убежища, отклоненных Германией, поступают от граждан Грузии и Молдовы.
Он убежден, что при помощи миграционных соглашений Германия сможет улучшить сотрудничество с этими странами, а также сократить нелегальную миграцию, отмечает Spiegel.