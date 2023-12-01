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О таможенных платежах и преференциях
Фото: открытые источники
Согласно таможенной статистике, за 11 месяцев 2023 года таможенными органами ПМР было взыскано таможенных платежей на общую сумму 801 млн. руб., что на 6% больше, чем за аналогичный период 2022 года.
При этом, сумма взысканной ввозной таможенной пошлины составила 365 млн. руб., что на 5% больше по сравнению с показателями прошлого года, сообщает ГТК ПМР.
В Республиканский бюджет по статье «акцизный сбор» поступило 225 млн. руб. Это на 0,4 млн. руб. меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Меры государственной поддержки по линии таможни в денежном исчислении остались на уровне аналогичного периода прошлого года и составили 9,2 млн. долл. США.
- Сегодня, 12:07
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