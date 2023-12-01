Dnestr.TV

 
0

Молдавские коммерческие банки будут взимать оплату за снятие наличных с банковских карт

Молдавские коммерческие банки будут взимать оплату за снятие наличных с банковских карт
Фото: открытые источники

С 1 января будущего года многие молдавские коммерческие банки вводят оплату за снятие наличных денег с банковских карт.

С тарифами крупнейших кредитных учреждений разбирался Business Psges, пишет bloknot-moldova.ru.

Для сравнения взяли следующие распространенные операции: снятие наличных леев с банкомата своего банка и с банкоматов других банков в Молдове, переводы P2P в леях клиентам того же и других молдавских банков и блокировка/разблокировка карты.

Victoriabank 
Снятие с банкомата VB - 90 банов одна операция.

Если с банкоматов других банков - 0,5% + 1 евро.

Если карта социальная или зарплатная - снятие в банкомате VB бесплатное.

В случае карты Salut снятие наличных с любого банкомата бесплатно.

Перевод P2P на карту того же банка бесплатный (еще недавно такой перевод стоил 1 лей), на карты других банков - 15 леев. Для карт Salut такие переводы тоже бесплатные. 

Еще если вы потеряли карту или ее украли, то блокировка стоит 10 евро или 200 леев. Если только вы не оставили ее в банкомате VB .

Moldindconbank
Снятие с банкомата MICB - 1,5 лея одна операция , если карточка зарплатная или пенсионная, то пять раз снимаешь бесплатно, потом 1,5 лея.

Если с банкоматов других банков - 1% + 1,5 евро.

Перевод P2P на карту того же банка - бесплатно. На карты других банков - 1%+ 1 евро.

Стоимость блокировки карты не указана, разблокировка стоит 5 леев или бесплатно, если карта социальная или зарплатная.

Maib
Для владельцев акционных карт (для молодежи, daily), социальных или зарплатных  - снятие наличных бесплатно. Но с 1 января 2024 года для владельцев акционных карт - первые три снятия бесплатно, потом 3 лея.

Снятие наличных для обычных карт, в том числе для карт gamma уже стоит 3 лея. Этот же тариф касается и операции Cash by Code, которая с января будет стоить 3 лея и для зарплатных карт. 

Если наличка снимается с других банкоматов - то 1% плюс 20 леев, с 1 января 2024 года - 1% плюс 30 леев.

Перечисление P2P на карты maib - бесплатное, на чужую карту - 1,5%, минимум 20 леев, для карт gamma - 1%, но минимум 20 леев. С нового года для обычных зарплатных карт стоимость перевода  P2P составит всего 10 леев. 

Блокирование/разблокирование карты - бесплатно.

OTP Bank 
Снятие наличных с банкомата своего банка - 0,03 евро

С другого банкомата - 0,6% +1,9 евро

Для социальных и зарплатных карт снятие налички - бесплатно, с других банкоматов - 0,6% +1,9 евро

Переводы P2P не предусмотрены.

Тарифы за блокировку и разблокировку карт не указаны. 

Fincombank
Для зарплатных и социальных карт - первые три снятия бесплатно, потом за 0,04 евро за снятие.

Снятие с чужих банкоматов - первые три бесплатно, потом 1% плюс 1 евро.

Переводы  P2P на карты FCB бесплатные, на чужие карты - 0.5% + 0.5 евро, минимум 0.75 евро.

Разблокировка карты - 2 евро, блокировка, если делаешь сам, - бесплатно, если по просьбе - 5 евро плюс комиссия платежной системы.

  • Сегодня, 12:23
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Какую технику нельзя подключать к удлинителям
  • Молдова вырыла окопы на территории, граничащей с Придне ...
  • Пожар на центральном рынке в Бендерах
  • Администрация МУП «Бендерырынокторг» информирует о граф ...
  • Искусственный интеллект счел подделкой фото лунной мисс ...
  • Бендерский рынок работает в изменённом формате
  • Авто, освобожденные от сбора-виньетки: можно ли их пере ...
  • Чебан: Приднестровье получит российский газ при останов ...
  • МУП «Бендерырынокторг» информирует: рынок работает в из ...
  • Парликов: "Газпром" юридически не может взыскать декл ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Какую технику нельзя подключать к удлинителям
  • Молдова вырыла окопы на территории, граничащей с Придне ...
  • Пожар на центральном рынке в Бендерах
  • Администрация МУП «Бендерырынокторг» информирует о граф ...
  • Искусственный интеллект счел подделкой фото лунной мисс ...
  • Бендерский рынок работает в изменённом формате
  • Авто, освобожденные от сбора-виньетки: можно ли их пере ...
  • Чебан: Приднестровье получит российский газ при останов ...
  • МУП «Бендерырынокторг» информирует: рынок работает в из ...
  • Парликов: "Газпром" юридически не может взыскать декл ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна