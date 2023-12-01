Для сравнения взяли следующие распространенные операции: снятие наличных леев с банкомата своего банка и с банкоматов других банков в Молдове, переводы P2P в леях клиентам того же и других молдавских банков и блокировка/разблокировка карты.
Victoriabank Снятие с банкомата VB - 90 банов одна операция.
Если с банкоматов других банков - 0,5% + 1 евро.
Если карта социальная или зарплатная - снятие в банкомате VB бесплатное.
В случае карты Salut снятие наличных с любого банкомата бесплатно.
Перевод P2P на карту того же банка бесплатный (еще недавно такой перевод стоил 1 лей), на карты других банков - 15 леев. Для карт Salut такие переводы тоже бесплатные.
Еще если вы потеряли карту или ее украли, то блокировка стоит 10 евро или 200 леев. Если только вы не оставили ее в банкомате VB .
Moldindconbank Снятие с банкомата MICB - 1,5 лея одна операция , если карточка зарплатная или пенсионная, то пять раз снимаешь бесплатно, потом 1,5 лея.
Если с банкоматов других банков - 1% + 1,5 евро.
Перевод P2P на карту того же банка - бесплатно. На карты других банков - 1%+ 1 евро.
Стоимость блокировки карты не указана, разблокировка стоит 5 леев или бесплатно, если карта социальная или зарплатная.
Maib Для владельцев акционных карт (для молодежи, daily), социальных или зарплатных - снятие наличных бесплатно. Но с 1 января 2024 года для владельцев акционных карт - первые три снятия бесплатно, потом 3 лея.
Снятие наличных для обычных карт, в том числе для карт gamma уже стоит 3 лея. Этот же тариф касается и операции Cash by Code, которая с января будет стоить 3 лея и для зарплатных карт.
Если наличка снимается с других банкоматов - то 1% плюс 20 леев, с 1 января 2024 года - 1% плюс 30 леев.
Перечисление P2P на карты maib - бесплатное, на чужую карту - 1,5%, минимум 20 леев, для карт gamma - 1%, но минимум 20 леев. С нового года для обычных зарплатных карт стоимость перевода P2P составит всего 10 леев.
Блокирование/разблокирование карты - бесплатно.
OTP Bank Снятие наличных с банкомата своего банка - 0,03 евро
С другого банкомата - 0,6% +1,9 евро
Для социальных и зарплатных карт снятие налички - бесплатно, с других банкоматов - 0,6% +1,9 евро
Переводы P2P не предусмотрены.
Тарифы за блокировку и разблокировку карт не указаны.
Fincombank Для зарплатных и социальных карт - первые три снятия бесплатно, потом за 0,04 евро за снятие.
Снятие с чужих банкоматов - первые три бесплатно, потом 1% плюс 1 евро.
Переводы P2P на карты FCB бесплатные, на чужие карты - 0.5% + 0.5 евро, минимум 0.75 евро.
Разблокировка карты - 2 евро, блокировка, если делаешь сам, - бесплатно, если по просьбе - 5 евро плюс комиссия платежной системы.